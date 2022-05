L'8 maggio, la festa della mamma, è l'occasione perfetta per fare un regalo ad una persona speciale. Una ricorrenza per celebrare le mamme, naturali, adottive o simboliche che siano. Per fare un regalo “nel regalo” ad una persona particolarmente attenta alla solidarietà, la scelta migliore è quella di un regalo solidale. Su Amazon ci sono diverse idee, per tutte le tasche. Eccone alcune perfette per la festa della mamma