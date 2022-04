Eventi in Veneto del 25 aprile: cosa fare nel weekend

Nel primo vero weekend lungo dell’anno, dedicato alla Festa della Liberazione, sono tante le iniziative che prenderanno vita nella regione Veneto, da venerdì 22 a lunedì 25 aprile 2022. Ecco quelle da non perdere, tra mostre e manifestazioni dedicate ai più grandi ed eventi di divertimento e scoperta per i più piccini ascolta articolo Condividi

Quest’anno la Festa della Liberazione è ancora più speciale. Sì, perché il 25 aprile chiude un weekend lunghissimo tra rilassanti vacanze, eventi e manifestazioni a ricordo di un giorno tra i più importanti per tutta la cultura e nazionalità italiana. Non da meno la regione Veneto che, dopo aver accolto già numerosi turisti da tutta Italia, durante lo scorso fine settimana pasquale, si prepara ad attendere nuovi visitatori. Ecco i principali appuntamenti previsti per il fine settimana da venerdì 22 a lunedì 25 aprile 2022 a Venezia, Verona, Treviso e in tutto il Veneto.

Eventi e manifestazioni a Verona e dintorni approfondimento 25 aprile, i concerti più belli Se per il ponte del 25 aprile hai scelto come meta la città di Verona, tante sono le iniziative che animeranno le sue strade e piazze in questo weekend dedicato alla Festa della Liberazione, alla storia d’Italia, ma anche a veri attimi di relax. Non solo emozionanti concerti – lunedì 25 aprile è grande attesa per il primo live show di Zucchero in Arena, sulle note di Discover – dal 21 aprile al 1 maggio, nel quartiere veronese di Santa Croce è anche tempo di un divertentissimo viaggio nel Borgo dei Balocchi. Pronti a partire con i più piccini alla volta di spettacoli, maghi, illusionisti, ma anche trucca-bimbi, burattini, giocolieri e giochi antichi? Il Borgo dei Balocchi sarà anche l’occasione di gustare le prelibatezze della regione in numerosi stand enogastronomici e apprezzare l’artigianato nei migliori mercatini hand-made. Anche la vicina San Bonifacio organizza un’interessante iniziativa per il prossimo weekend: l’Antica Fiera di San Marco con le migliori proposte dell’impresa e dell’artigianato locale. Iniziative per il ponte della Liberazione, anche nelle location veronesi più vicine al Lago di Garda: a Valeggio sul Mincio è tempo di Mercato dell’antiquariato e modernariato, mentre a Malcesine riapre la suggestiva funivia per apprezzare tutto il panorama sospeso tra montagne, colline e lago. A Verona non mancano poi momenti dedicati ai grandi amanti dell’arte, con la mostra The World of Banksy che rimarrà aperta alla stazione di Porta Nuova fino al 31 luglio 2022.

25 aprile 2022, quali celebrazioni a Venezia approfondimento Eventi a Roma del 25 aprile: cosa fare nel weekend della Liberazione Il capoluogo veneto, già preso d’assalto dai turisti italiani e non, durante lo scorso fine settimana di Pasqua, si prepara ad accogliere anche in questi quattro giorni, tanti nuovi visitatori. Non mancheranno in città, attimi solenni dedicati alla Festa della Liberazione, in ricordo delle vittime della Seconda Guerra Mondiale e di coloro che hanno salvato per sempre le sorti del nostro Paese. Nella primavera simbolo di rinascita dopo la pandemia, sono moltissimi gli appuntamenti in programma per questa giornata a Venezia che, tradizionalmente, si svolgeranno tra piazza San Marco, Campo del Ghetto Nuovo, ma anche a Mestre, in piazza Ferretto. Previsto l'ammainabandiera nelle due piazze, con gli onori resi dal Picchetto militare a concludere la significativa giornata.