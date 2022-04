Torino, 25 aprile: cosa fare nel weekend della Festa della Liberazione

In occasione della settantasettesima celebrazione del 25 Aprile e della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo, la rievocazione sarà festeggiata con iniziative in presenza e all'aperto dopo due anni di stop a causa della pandemia. Anche quest'anno Torino e i comuni limitrofi rendono il proprio tributo alle donne e agli uomini che diedero la vita per la libertà e la democrazia con diversi eventi.

Trekking sui Sentieri della Resistenza

Il tour si svolge dal 23 al 25 aprile nelle valli di Lanzo e ricalca tre tappe del più lungo itinerario "Sentieri della Resistenza" promosso dalla Città metropolitana di Torino. L'idea è quella di collegare alcuni luoghi significativi della Guerra di liberazione dal nazifascismo e i monumenti dedicati al ricordo: un modo per conoscere avvenimenti e personaggi, inseriti nel giusto contesto geografico, anche attraverso interventi di storici.

Campeggio della Liberazione

Nell'ambito del progetto di cooperazione transfrontaliera Alcotra Italia Francia Pa.C.E., nel quale la Città metropolitana di Torino si dedica alla valorizzazione dei sentieri della Resistenza, il 24 e il 25 aprile si svolge ad Avigliana un campeggio di due giorni rivolto ai giovani, un'iniziativa per ribadire i valori della Resistenza e della Liberazione dal nazifasismo, oltre che un'occasione di impegno civile, formazione e partecipazione sui temi attuali dell'accoglienza e dell'integrazione.

Consegna della medaglia d'oro al merito civile al Comune di Condove

Lunedì 25 aprile alle 10.15 a Condove cerimonia per festeggiare con la popolazione il conferimento della medaglia d'oro da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Relatore ufficiale il prof. Gianni Oliva. Questa la motivazione del conferimento: "Durante il periodo bellico, dall'8 settembre 1943 al 25 aprile 1945, il Comune di Condove, posto sul corridoio di comunicazione internazionale strategico della Valle di Susa, fu soggetto a rastrellamenti, deportazioni e fucilazioni di civili per rappresaglia da parte delle truppe tedesche che determinarono un clima di terrore. La popolazione, sebbene sconvolta dall'inaudita violenza, seppe reagire agli orrori della guerra con coraggiosa determinazione e generoso spirito di solidarietà, in una comune lotta contro il nemico. Splendido esempio di amor patrio e di strenuo impegno per l'affermazione dei principi di democrazia e di libertà. 1943/1945 - Condove (TO)"

Premiazione del concorso di scrittura per studenti "Dall’Olocausto alla Libertà"

Lunedì 25 aprile alle 10.30 al cortile della Scuola primaria Aldo Peno, via XXIV Maggio 3 a Cuorgnè premiazione del concorso di scrittura rivolto agli alunni delle classi V delle Scuole primarie e alle classi I, II e III della Scuola secondaria di Cuorgnè promosso dall'Amministrazione comunale, in accordo con gli istituti scolastici e la sezione locale dell'Anpi, in occasione della Giornata della Memoria del 27 gennaio scorso per riflettere "sui fatti della storia e sul valore della libertà conquistata grazie al sacrificio di tutti coloro che si sono opposti, anche in campi e schieramenti diversi, al progetto di sterminio e a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati".

Escursioni della Memoria

Lunedì 25 aprile alle 10 all'Ecomuseo della Resistenza Colle del Lys escursione dal Colle del Lys al Colle Portia. A 78 anni dalla Liberazione, in questo luogo di memoria della Resistenza verranno rievocate le vicende della banda partigiana comandata da Mario Neirotti (Sabet), attiva tra Val della Torre e Bertesseno dall'ottobre 1943 al marzo 1944.