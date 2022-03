9/10 ©IPA/Fotogramma

I luoghi scelti per la mostra sono la galleria Building, il Centro Congressi di Fondazione Cariplo, il Cortile della Magnolia e il Palazzo di Brera. L'artista giapponese è famoso in tutto il mondo per le sue installazioni in legno che modificano e valorizzano edifici e architetture, spesso simboliche, delle città, cambiando il nostro modo di percepire lo spazio che quotidianamente viviamo