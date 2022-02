Agli italiani piace comprare e vendere usato: i dati di Subito

9/10 ©IPA/Fotogramma

La piattaforma ha lanciato a settembre TuttoSubito, che permette la compravendita in App a distanza e in sicurezza con pagamenti e spedizioni integrate: in 4 mesi, circa 200mila transazioni. L’interesse degli utenti per questa modalità di acquisto, sempre più simile all’e-commerce, si è concentrato soprattutto su beni di valore medio-alto, dove la protezione acquisti e la spedizione integrata hanno permesso uno scambio sicuro. Le categorie preferite sono state Elettronica di consumo (in primis, Informatica e Console&Videogiochi) e Abbigliamento&Accessori