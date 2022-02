Covid, viaggiare in Francia: tutto quello che devi sapere

Un bagno nelle limpide acque del Mar Mediterraneo, una passeggiata tra i campi in fiore della Provenza o una visita in uno dei numerosi e splendidi musei di Parigi. Non sorprende che la Francia sia tra le mete scelte da molti turisti durante tutto l'anno. Ma quali documenti è necessario avere con sé? E quali sono le normative in vigore sul territorio? A queste e ad altre domande sul tema, cerchiamo di rispondere nella rubrica Viaggi Sicuri. ascolta articolo Condividi

Tra le mete più ambite di questa seconda estate in tempi di pandemia, c’è sicuramente la Francia: complici le spiagge della Costa Azzurra, i campi della Provenza e le bellissime città d’arte. In molti casi, però, che si abbia già prenotato il viaggio o che si desideri organizzarlo, il timore è uno: quali normative anti-Covid sono in vigore in territorio francese e cosa bisogna fare per poter entrare nel Paese?

Le norme in vigore sul territorio francese Il consiglio è quello di valutare la situazione epidemiologica del territorio che si desidera raggiungere, tramite il sito dell’ambasciata italiana locale, in questo caso quella di Parigi, oppure tramite il portale della Farnesina Viaggiare sicuri. Avremo così la certezza di conoscere tutti gli aggiornamenti utili relativi al territorio.

Il pass sanitario in vigore in Francia Il pass vaccinal è richiesto in Francia a tutti coloro che hanno più di 16 anni, per poter accedere a determinati luoghi (come bar, ristoranti, cinema, centri commerciali) o per poter svolgere alcune attività. Per l’elenco completo è possibile consultare il sito del governo francese. Si tratta di un certificato che attesta: l’avvenuta vaccinazione

la guarigione

o l’esenzione dal vaccino Il certificato ottenuto a seguito della vaccinazione è valido sette giorni dopo la seconda dose di un vaccino a doppia iniezione, come Pfizer o Moderna, 28 giorni dopo nel caso di un vaccino a unica dose come Johnson&Johnson, oppure sette giorni dopo la terza dose. Ha una validità di 9 mesi per chi ancora non ha ricevuto il richiamo, nel caso in cui, invece, sia stata effettuata la terza, ha validità al momento illimitata. A essere accettati sono i vaccini riconosciuti dall’Agenzia Europea per il Farmaco.