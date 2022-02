Le mostre di febbraio 2022, città per città: da Vivian Maier a Monet

Fotografie, sculture e quadri. Da Torino fino a Roma, sono molti gli allestimenti che prendono il via questo mese. Ecco gli appuntamenti da non perdere ascolta articolo Condividi

Gli scatti di Vivian Maier, ma anche le tele di Monet e Ligabue. Sono tanti gli appuntamenti che prendono il via a febbraio con il mondo dell’arte, in tutta Italia. Ecco le principali mostre da non perdere.

A Torino Vivian Maier approfondimento Mostre d'arte, da Tiziano a Rubens: le 15 da non perdere nel 2022 Oltre 250 immagini, molte delle quali inedite o rare, come quelle a colori, accanto a video e oggetti personali compongono la mostra che i Musei Reali dedicano a Vivian Maier. Intitolata "Inedita" e a cura di Anne Morin, l'esposizione è allestita dal 9 febbraio al 26 giugno e rivela aspetti sconosciuti o poco noti della misteriosa vicenda umana e artistica di Maier, una delle principali esponenti della cosiddetta street photography (LE MOSTRE DA NON PERDERE A FEBBRAIO A TORINO). A Monza Antonio Ligabue L'Orangerie della Villa Reale ospita "Antonio Ligabue. L'uomo, l'artista", dall'11 febbraio al 1° maggio, antologica curata da Sandro Parmiggiani. Il percorso racconta le suggestioni geniali, tra forme e colori, tipiche dell'artista, del quale vengono presentate 90 opere (dipinti, sculture, incisioni e disegni). A Milano Riet Wijnen La prima mostra italiana dell'olandese Riet Wijnen arriva dal 13 febbraio al 19 marzo nello spazio espositivo Assab One: intitolato "Sixteen Conversations on Abstraction (table / table)", il progetto mette in luce il metodo d'indagine dell'artista in relazione alle pratiche e alle idee del femminismo e si focalizza sulla studiosa e attivista italo-americana Silvia Federici. Fu tra le fondatrici del Collettivo e figura centrale del femminismo della seconda ondata. In mostra saranno esposti anche gli studi della stessa Federici che, per l'occasione, tornano in Italia (LE MOSTRE DA NON PERDERE A FEBBRAIO A MILANO).