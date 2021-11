Il conto alla rovescia è cominciato. A poco più di un mese dal 25 dicembre cominciano ad aprire in tutta Italia gli spazi dedicati al Natale. Diverse le località in cui si può fare una passeggiata tra bancarelle piene di idee regalo, dolciumi e prodotti tipici. Ecco gli appuntamenti da non perdere nella regione più popolosa del Bel Paese