Italian Cheese Awards 2021, ecco i migliori formaggi. FOTO

Una vera e propria cerimonia, con tanto di consegna finale di dieci statuette per i vincitori. L' Italian Cheese Awards è la rassegna, giunta alla sesta edizione, che si è svolta al Teatro sociale di Cittadella (PD). Si tratta di Oscar dei formaggi, assegnati alle eccellenze casearie del nostro Paese. Si è partiti da 1500 formaggi in gara, ma per la finale ne sono stati selezionati solo 33. Vediamo quali sono i migliori prodotti caseari d'Italia