Panini annuncia le novità dell'universo DC per Lucca Comics & Games

L'editore modenese non avrà un suo stand alla fiera toscana, ma sarà presente comunque con i suoi eroi più amati. Da Batman ad Animal Man, le storie saranno un mix tra futuro e passato come il numero 0 della nuova serie 'Infinite Frontier' Condividi:

Mancano meno di 24 ore al primo giorno di Lucca Comics & Games 2021. Dal 29 ottobre al 1° novembre la città toscana ospiterà artisti e appassionati del mondo del fumetto da tutto il mondo. Un evento che torna in presenza grazie a regole precise e ingressi limitati. Panini Comics non sarà presente con un suo stand fisico, come aveva già annunciato a fine settembre, ma i suoi personaggi non mancheranno. L’editore di Modena ha infatti già annunciato quelli che saranno i titoli dell’universo DC che a Lucca verranno presentati o, comunque, riproposti.

I titoli Panini Comics ‘Batman 34’ che si inserisce nella serie ‘Future State’. Un’interpretazione dell’uomo pipistrello in chiave futura, in cui Bruce Wayne incontrerà il nuovo Batman di Gotham City. L’albo si potrà acquistare da solo o nel cofanetto unico che racchiude tutta la saga con copertine esclusive

Batman 34 - Future State - Panini Comics

‘Infinite Frontier 0’, per il quale si sono riuniti tutti gli autori DC. Definiti i confine del Multiverso durante l’evento ‘Batman: Death Metal’, nei prossimi mesi passato, presente e futuro degli eroi si mescoleranno nella nuova era DC

Infinite Frontier - Panini Comics

La serie ‘DC Omnibus: Animal Man’, scritta da Grant Morrison, viene raccolta per la prima volta in un unico volume. Buddy Baker, l’uomo con i poteri degli animali, affronta difficoltà economiche di un normale essere umano e una crisi esistenziale che minaccia di mettere in discussione le fondamenta della sua realtà

DC Omnibus: Animal Man - Panini Comics

Ambientata nei suoi primi anni di attività, ‘Batman: L’Impostore’ racconta la storia di un misterioso assassino che sta tendando di rovinare la reputazione dell’uomo pipistrello. Divisa in tre parti, la prima è uscita a metà ottobre in contemporanea con gli Stati Uniti e la seconda sarà in vendita dal prossimo 18 novembre