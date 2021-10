Il migliore tiramisù creativo al mondo è con prosciutto e melone

Dall'estate italiana

Che abbia residenza in Belgio, o in qualunque altro Paese del mondo, che sia al nord o al sud, poco importa. La cucina italiana non conosce confini e quando la tradizione incontra l’innovazione, riesce perfino a superarsi. “Amo sperimentarmi e sperimentare nuove cose, e questa volta sono stata premiata”, ha raccontato la vincitrice al momento della premiazione, “è una ricetta che nasce dall’estate italiana”. La cuoca Bonali ha battuto centinaia di chef non professionisti provenienti da tutto il mondo. Ognuno ha portato la propria visione del tipico dolce del nord-Italia e le ha esibite nella Orangerie allestita in piazza dei Signori dal 7 al 10 ottobre. “Siamo felici di essere tornati dal vivo nelle piazze, per noi era importante ritrovare il nostro pubblico di appassionati, ha commentato Francesco Redi organizzatore della rassegna, “la qualità dei Tiramisù realizzati in gara è stata davvero alta”.