LEGO, in uscita il nuovo set Blocco punto interrogativo Super Mario 64

A 25 anni dal lancio iniziale del celeberrimo videogame Super Mario 64, il Gruppo Lego ha annunciato l’uscita di un nuovo iconico set ispirato al videogioco 3D di Nintendo. Si chiama LEGO Blocco punto interrogativo Super Mario 64™ e consiste in un blocco costruito con 2.064 mattoncini che si apre per rivelare quattro diversi livelli del gioco originale: il Castello di Peach, Battaglia di Bob-ombe, Monte Refrigerio e Lago di Lava.

Le caratteristiche

Oltre a includere i livelli del gioco Super Mario 64, il set LEGO Blocco punto interrogativo Super Mario 64™ prevede diverse minifigure di personaggi iconici che possono essere inserite nelle scene per renderle ancora più dettagliate, tra cui Mario, Peach, il Re Bob-omba, Categnaccio, Gran Bronco, Mr. O, Lakitu, Pinguotto e Baby Pinguotto. Grazie al gioco interattivo, è possibile anche introdurre le figure LEGO Mario™ o LEGO® Luigi™ per aggiungere musica e suoni tipici del videogioco, oltre a cercare le Power Stars nascoste, che sbloccano nuove funzioni delle figure. I suggerimenti su come trovare le Power Stars si trovano nelle istruzioni per la costruzione. Il set LEGO Blocco punto interrogativo Super Mario 64™ sarà disponibile presso i LEGO store e su LEGO.com dal prossimo 1 ottobre. Dal 2022 si potrà acquistare nei negozi di giocattoli al prezzo di vendita consigliato di 169,99 euro.