Amor mi mosse, l'edizione definitiva del fumetto dedicato a Dante

La vita del Sommo Poeta vista attraverso gli occhi di Beatrice in un'opera pubblicata nel 2015 e ora riproposta in un'edizione cartonata deluxe e definitiva in occasione dei 700 anni dalla morte. E a settembre arriveranno altri tre volumi per completare una tetralogia Condividi:

Un amore eterno, puro, platonico. È quello che ha unito per tutta la vita Dante a Beatrice, ben oltre la morte di lei, musa e salvatrice dell’anima perduta del Sommo Poeta. Di come Dante vedeva Beatrice sappiamo di tutto, del suo parer “tanto gentile e tanto onesta”, della sua bellezza idealizzata nei versi del Dolce Stil Novo. Ma come sarebbe stato Dante raccontato da Beatrice?

Kleiner Flug

Dante visto da Beatrice leggi anche Troppo facile amarti in vacanza, intervista a Giacomo Bevilacqua Questo il punto di vista originale di Amor mi mosse, fumetto di Alessio D’Uva, Filippo Rossi e Astrid, pubblicato nel 2015 da Kleiner Flug e maggior successo commerciale dell’editore, che ora lo ripropone, nelle celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante, in una nuova edizione cartonata deluxe e definitiva.

Kleiner Flug

Da Firenze al Paradiso leggi anche Penss, il fumetto di Jérémie Moreau sul rapporto tra uomo e natura La storia comincia tra le vie e i palazzi di Firenze, dove Dante e Beatrice si spiano e sfiorano senza mai toccarsi davvero, imprigionati in un amore idealizzato e incapace di trovare sfogo fino alla scomparsa di lei. A quel punto il piano della narrazione si sposta seguendo le vicende narrate nella Divina Commedia, con una Beatrice non più di carne ma puro spirito che chiede aiuto a Virgilio per guidare l’amato fuori dalla Selva oscura in cui si è cacciato nel mezzo del cammin di sua vita.

Kleiner Flug

Intrattenimento e divulgazione leggi anche Mickey e L'Oceano Perduto, Silvio Camboni: "Topolino può essere tutto" Lo stile grafico accattivante che strizza l’occhio anche ai più piccoli rendendo l’opera una preziosa occasione di divulgazione si unisce a una narrazione lineare ma mai banale, che in questa nuova edizione presenta anche una versione in prosa a fumetti degli ultimi tre canti del Purgatorio, riproposti in appendice anche nella loro versione originale.

Kleiner Flug

A settembre in uscita tra nuovi volumi leggi anche P.T.S.D., il brillante esordio da autore di Guillaume Singelin Amor mi mosse torna come atto zero di una tetralogia dedicata a Dante che sarà tradotta in francese e inglese per essere esportata sul mercato canadese e promuovere la cultura italiana nel mondo. In autunno, infatti, Kleiner Flug pubblicherà altri tre volumi dedicati ad altri tre aspetti centrali nella vita e nella produzione letteraria del poeta fiorentina: l’amicizia con Primo de li miei amici, la politica con Le famose genti e l’esilio con La selva oscura.