The Prism, Matteo De Longis racconta il suo primo fumetto

Il mondo è sull’orlo del baratro, l’inquinamento avanza e sembra chiuderlo all’angolo verso la sua fine. Solo una cosa può salvarlo: un concerto organizzato sulla Luna. È questo l’immaginifico e affascinante contesto da cui prende le mosse The Prism (Bao Publishing, 184 pagine, 21 euro), il primo fumetto di Matteo De Longis, graphic designer e illustratore di successo nato nel 1979 che ha deciso di iniziare una nuova carriera autoriale. E l’inizio è decisamente promettente, perché The Prism presenta uno sviluppo perfettamente coerente di un intreccio complesso, una fantasia feconda che non dimentica mai di ispirarsi alla realtà, un cast numeroso di personaggi che riescono a essere caratterizzati con efficacia già da questo primo volume.

Due grandi temi attraversano The Prism: ambiente e musica. Perché li ha scelti per il suo primo fumetto? In realtà le due vere tematiche ispiranti sono state l’esplorazione spaziale e la musica. L’ambiente è venuto dopo, quando ho dovuto trovare un collante per unire le due grandi passioni che mi hanno mosso a creare quest’opera. Mi serviva un disastro da combattere, ma l’ispirazione iniziale era quasi solo estetica, una storia in cui portare la musica nello spazio, che già è una specie di contraddizione. Scrivendo la storia, mentre si sviluppava ingrandendosi, si è costruita una piramide con significati e profondità che quasi non mi aspettavo.

E allora parliamo di questo amico. Sì, certo, è Adrian Fartade, divulgatore scientifico con un canale su Youtube e Twitch molto seguito, esperto in esplorazione spaziale, che ho trasformato anche in un personaggio secondario del libro. Con lui ho parlato tanto di vari aspetti: come potrebbe essere la città sulla Luna, come potrebbe essere la Terra vista da quel punto in cui ho messo la città, e nel prossimo libro parleremo di Mercurio con la stessa precisione. C’è una ricerca del reale come trampolino di lancio per la fantasia.

The Prism è un fumetto di fantascienza che si concede diverse licenze poetiche. Eppure so che ha studiato prima di realizzarlo, ispirandosi a tecnologie realmente esistenti. Il mio approccio alla fantascienza viene dall’animazione e dal fumetto giapponese: utilizzare una certa perizia e una certa parte tecnica di conoscenza e serietà scientifica per poi costruire anche cose fantasiose. Si tratta di un espediente molto utile per creare sospensione dell’incredulità nel lettore, trascinandolo nella storia più facilmente grazie a oggetti riconoscibili nella realtà e risultando convincenti anche nel raccontare situazioni incredibili. Poi sugli aspetti astronomici cerco di essere più scientifico anche con l’aiuto di un amico.

Perché proprio il prisma? A parte l’ovvia citazione alla copertina di The Dark Side of The Moon dei Pink Floyd e a tutto il mondo di quel tipo di rock, c’è un'altra ragione: suono e luce viaggiano entrambe su diverse frequenze e il prisma è quella forma meravigliosa che è capace di scomporre la luce bianca nei diversi colori che corrispondono ai personaggi della band.

Qual è stata la sfida più complessa nel realizzare The Prism? Essendo il primo libro, una specie di overture, la cosa più difficile era riuscire a mettere in gioco tutte le carte che mi servivano, ovvero che si parla di una band, quindi i protagonisti sono già cinque più quelli che girano intorno. Mettere in equilibrio tutti questi personaggi, far intuire le loro caratteristiche senza essere troppo verboso, è stato difficile, così come il world building senza troppo spiegoni.

Quali sono le tavole che le hanno dato più soddisfazione?

Beh, naturalmente quella citata, tecnicamente è una doppia pagina facile, è stato banale farla per me, ma la sua genesi non lo è affatto. Poi quella doppia in mezzo alla foresta, che invece è complessa e ha tutto quello che deve avere per me una tavola di fumetti: è bella esteticamente, racconta quello che deve raccontare, i colori si integrano perfettamente col disegno e il disegno con la storia. Credo sia una tavola in cui si raggiunge la perfezione, non quella assoluta, ma la mia perfezione, il meglio che io sia in grado di fare. Ce ne sono tante altre che mi piacciono, ma quella riesce a essere complessa senza perdere in leggibilità.

Lei è nato in Sardegna e ha trovato la sua strada nel mondo dei fumetti a Milano. Si sente un fumettista emigrato?

Non direi. Io il fumetto lo volevo fare già in Sardegna quando ero ragazzo, alle medie, poi alle superiori ho fatto l’Artistico e ho continuato. Quando sono partito per Milano non l’ho fatto per diventare fumettista ma per studiare architettura, ho semplicemente colto l’occasione che una città come Milano ti può dare se gliene dai la possibilità, trasformando la mia passione in professione.

Mickey e l’Oceano Perduto rimarrà un caso unico o ci saranno altri volumi pubblicati in Italia?

Almeno altri due titoli di Glénat sono già stati annunciati: il mio secondo volume, La Terra degli Antichi, la cui uscita è prevista a ottobre e se saremo tornati a un mondo normale potrebbe essere presentato a Lucca. Ma prima ancora, a giugno, verrà pubblicato Mickey Attraverso i Secoli, di Dab’s e Fabrizio Petrossi.

E i suoi prossimi progetti quali sono?

Ne ho diversi che proseguono in modo parallelo in Francia. Quello di maggior successo è la serie Le voyage extraordinaire, di cui sono usciti sette libri, l’ultimo a ottobre 2021, ritardato causa Covid. L’ottavo uscirà a giugno, regolare come i precedenti, e sono già al lavoro sul nove che uscirà nel 2022. Poi c’è Les Mondes Cachés, una serie in quattro volumi pubblicata da Humanoides et Associes già conclusa, di cui uscirà un’edizione integrale per Natale. Nel 2022 dovrebbe vedere la luce una nuova serie di fantascienza che per il momento non è stata ancora annunciata, un progetto nuovo.