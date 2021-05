Sweet Paprika, Mirka Andolfo: "Vi racconto la mia diavoletta"

Ho sempre amato disegnare diavoli e angeli. Il personaggio è nato, prima ancora che per il fumetto, come sketch online: mi divertiva il contrasto tra il suo carattere e la sua natura di diavolessa. Paprika vive una dicotomia tra lavoro e vita privata: ha investito tutto sul lavoro, anche per via delle sue difficoltà a relazionarsi. È una vincente, arrivata ad altissimi livelli di carriera, ma non ha neanche un amico. Lei dà il massimo e pretende il massimo e anche per questo è temuta.

In questo fumetto è centrale l’elemento del sesso ed è stato pensato in edizioni diverse, alcune dalle tinte più “hot”. Pensa che sia più complicato per una donna affrontare questi temi?

Sì. Personalmente, parlare di sesso per me è stato complicato: c’è ancora chi vive il sesso come un tabù e vede in maniera negativa una donna che ne parla. Io stessa credo di aver introiettato in qualche modo questo tabù: è la prima volta che faccio un fumetto così esplicito, volevo farlo da tempo, ma ci ho messo anni perché io stessa mi sentivo a disagio. Realizzarlo è stato in un certo senso una liberazione.

È difficile per una donna farsi strada in questo campo? Ci sono fumettiste a cui si ispira?

Nella mia esperienza non ho avuto problemi in quanto donna ma so di colleghe che ne hanno avuti, sicuramente le cose stanno cambiando e oggi emergono tantissime disegnatrici donne, mentre ad esempio negli anni ‘90 erano in prevalenza maschi. Sono tante le disegnatrici a cui mi ispiro nel mio lavoro, tra le altre, Barbara Canepa, Sara Pichelli, Mariko Tamaki.