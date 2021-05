Boom!Bastic, il bundle con cui BD omaggia Di Meo e Di Nicuolo

Dal 12 maggio, solo in fumetteria, arriva l'edizione che unisce gli inizi di due promettenti saghe disegnate da altrettante brillanti matite italiane: Li troviamo solo quando sono morti e Seven Secrets. Ecco di cosa si tratta Condividi:

Due nuovi titoli Boom! Studios arrivano in Italia grazie a Edizioni BD. E non sono due titoli qualunque, ma due opere che si avvalgono dell’arte di due grandi disegnatori italiani, Simone Di Meo e Davide Di Nicuolo. Il primo firma, con Al Ewing (Immortal Hulk), il fantascientifico Li troviamo solo quando sono morti; il secondo illustra le tavole sceneggiate da Tom Taylor (Injustice, Suicide Squad) per l’avventura Seven Secrets. Due saghe che si preannunciano tra le più interessati del panorama fumettistico attuale.

In Li troviamo solo quando sono morti, si viaggia nello spazio con la Vihaan II del capitano Malik Georges. Ma non è lo spazio vuoto e sterminato a cui siamo abituati, riempito esclusivamente di pianeti, stelle e frammenti di roccia. No, in questo gigantesco universo fluttuano enormi corpi di divinità morte, sospesi senza gravità, ideale risorsa di carne per le navi autoptiche che li fanno a pezzi con affilatissime lame laser di altissima precisione. Malik però ha un'ossessione, quella di trovare una divinità viva. E un passato che lo insegue e che il lettore scopre un po' alla volta, pagina dopo pagina.

Seven Secrets è invece ambientato sul Pianeta Terra e racconta la storia di un misterioso Ordine che da millenni protegge e custodisce sette valigette che al loro interno contengono altrettanti segreti capaci di generare un potere enorme e potenzialmente devastante qualora dovesse cadere nelle mani sbagliate. Una setta di uomini e donne (tante donne, con ruoli centrali di assoluta importanza, protagoniste di una storia in cui Taylor mette la corona d'Inghilterra in testa a una regina dalla pelle nera e propone una presidente alla Casa Bianca) che hanno come unica priorità una missione da portare avanti anche a costo di enormi sacrifici. Qui il protagonista è Caspar, giovane frutto di un amore proibito, che cresce dentro l'Ordine diventandone presto un membro importante.

Due saghe ben scritte e ben disegnate da due grandi talenti italiani che BD omaggia con una edizione bundle acquistabile solo in fumetteria (fisica e online) dal 12 maggio, sette giorni prima della data d'uscita ufficiale dei due albi. All'interno del bundle Boom!Bastic (prezzo 30 euro), anche due cartoline autografate dai disegnatori italiani.