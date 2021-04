Easy Breezy, Yi Yang: "Un fumetto cinese costruito all'italiana"

Tra il roadmovie e il romanzo di formazione, il fumetto pubblicato da Bao Publishing trascina il lettore in un'avventura frenetica e senza pause. Strappando momenti di vera commozione. L'intervista all'autrice Condividi:

Un po’ roadmovie e un po’ romanzo di formazione, un po’ italiano e un po’ cinese. Easy Breezy, il nuovo fumetto di Yi Yang (Bao Publishing, 176 pagine, 20 euro) è un’avventura frenetica che scivola via rapida, una tavola dopo l’altra, catturando l’attenzione del lettore fin dall’inizio. È una storia di piccola e grande criminalità, ma anche di amicizie improbabili che nascono per caso e di opposti che finiscono per attrarsi e influenzarsi reciprocamente. Il secchione e il bulletto della scuola di ritrovano sullo stesso furgone rubato e scoprono che nel sedile posteriore si trova una bambina rapita. Nel tentativo di riportarla a casa senza essere accusati del suo sequestro, dovranno aiutarsi per salvarsi la pelle dalla minaccia di un criminale senza scrupoli.

leggi anche Haxa, termina la saga Bao. Pellizzon: "Fantasy tra Le Guin e Tolkien" Thriller, noir o romanzo di formazione. Che cosa è Easy Breezy?

Una cosa che sta un po’ a metà tra il roadmovie e il romanzo di formazione, perché sì, questa è una componente che sicuramente c’è. Una storia molto lineare in cui però si vede il cambiamento di due bambini dall’inizio alla fine, e come ciascuno dei due riesca a tirare fuori un lato della personalità che all’inizio sembrava assente. Lei vive in Italia da ormai diversi anni. Cosa c’è di italiano nel suo lavoro?

A vederlo e basta questo fumetto non c’entra nulla con la scuola italiana: ha un altro formato, un altro modo di raccontare. Ma come lavoro è molto italiano. Per esempio, io non scrivo mai prima in cinese e poi traduco, fin dall’inizio mischio cinese e italiano nella sceneggiatura, anche perché nei dialoghi ci sono dei modi di dire tipicamente italiani che io avevo previsto già dall’inizio. Inoltre ho iniziato a pubblicare come sceneggiatrice in italiano, quindi mi è rimasto il metodo.

leggi anche Stone Fruit, il sorprendente fumetto d'esordio di Lee Lai Easy Breezy è comunque una storia molto cinese. A cosa si è ispirata?

A delle storie brevi e grottesche, quelle reali e quelle di fiction, e ad alcuni fumetti, ovviamente. Ma anche film di animazione di Satoshi Kon, Masaaki Yuasa. In quali aspetti la storia è tipicamente cinese e in quali, invece, potrebbe essere anche una storia italiana?

L’ambientazione è sicuramente molto cinese, così come la caratterizzazione dei personaggi e il contesto in cui si muovono. Il fatto di vedere dei bambini così piccoli eppure già così indipendenti può sembrare strano in Italia, ma è perfettamente normale in Cina. Io stessa a otto anni avevo già le chiavi di casa e uscivo da sola. La storia, invece, può essere anche italiana, e soprattutto lo spirito di avventura e gli elementi criminali rimangono universali.

