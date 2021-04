Oroscopo del giorno, le previsioni del 15 aprile segno per segno

Un radioso Sole nel vostro segno vi allieta lo spirito rendendovi la mente fresca e vivace. Anche Marte in Gemelli sarà dalla vostra parte, specie se appartenete alla terza decade. Dopo una fase di stanchezza ritrovate in serata una complicità con il vostro partner. Se siete liberi professionisti o fate un lavoro creativo portate pazienza per ora e programmate al meglio le mosse successive.

Un profilo dei transiti segnato da buoni aspetti planetari. La Luna in Gemelli potenzia il vostro intuito nella situazione di autodifesa. Plutone in Capricorno celebra la voglia di sedurre e ricevere affetto. Grande bisogno di amare se siete single e nati tra il 14 e il 18 maggio. Gli astri vi suggeriscono di osare di più! Se siete in fase di concorsi o di esami oggi sarete spalleggiati al meglio da Mercurio in Ariete, specie se festeggiate gli anni dal 30 aprile al 5 maggio.

Moti planetari che vi danno gioia di vivere e un miglioramento generale in diversi campi. Venere positiva e la presenza del Sole in Ariete vi stimolano inoltre a innamorarvi in modo convinto. Non siate timidi, specialmente se festeggiate gli anni dal 10 al 13 di giugno. Urano in Toro vi darà ottima capacità di acquisizione dati per concorsi, stage o esami, specie se nati tra il 28 maggio e il 5 giugno.

Un’atmosfera serena e positiva vi vede però un po’in fibrillazione per sollecitudini esterne, con Sole e Mercurio entrambi dissonanti. In amore c’è aria di rivoluzione con Nettuno e Urano che promuovono cambiamenti specialmente se festeggiate il compleanno tra il 12 e il 15 luglio. Se avete da lavorare anche oggi fate attenzione a telefoni, fax e computer, potreste essere un po’ maldestri specie se nati tra il 7 e il 15 luglio.

Un concerto di forze planetarie vi accompagna in questo giorno di metà aprile. Avrete gratificazioni soprattutto dalla vita familiare. Sole è particolarmente esaltante oggi ma Urano in Toro è negativo. Ne consegue che accentuerete la parte erotica a svantaggio di quella sentimentale. Mercurio offrirà codici amorosi più idonei specie ai nati della seconda decade. Se vi attendono esami o concorsi avrete gli strumenti adatti per superarli, soprattutto se siete nati tra il 24 luglio e il 3 agosto.

Prospetto dei transiti abbastanza buono. Venere in Toro migliora il tono e l’umore facendovi avvertire una fase più leggera e costruttiva della vita. Una momentanea inquietudine si impossessa di voi per quanto riguarda il rapporto di coppia, specie se nati nella terza decade. Ma niente paura, perché diraderete le nebbie di incertezza e sarete prorompenti in campo erotico, specie se nati tra il 25 agosto e il 7 settembre. Plutone in Capricorno vi consentirà di essere produttivi negli studi, specie se appartenete a seconda e terza decade.

Un po’ di stanchezza creata da Mercurio in angolo dissonante dall’Ariete. Avrete sicuramente bisogno di un po’ di relax e la vita sociale non vi sarà proprio congeniale. Avrete però buona salute specialmente se nati in prima o seconda decade. Avvicinatevi maggiormente alla vostra dolce metà mettendo in azione il vostro temperamento pacato e razionale. Se siete sotto esame o in concorso risulterete estremamente efficienti.

Profilo dei moti planetari abbastanza positivo in ci spicca Plutone in Capricorno che vi darà grande energia combattiva. Un benefico Nettuno vi apre il cuore a tutte le esperienze emotive che desiderate accogliere oggi. Sarete particolarmente seducenti, che sia con partner fissi o con persone conosciute occasionalmente. Se siete in una fase di studio e avete a che fare con materie linguistiche o matematiche Nettuno e Plutone vi favoriranno.

Una fortunata posizione di Mercurio e del Sole vi predispone un giorno abbastanza soddisfacente sul piano emotivo che vi consentirà di vivere la socialità con disinvoltura. Migliorate sia la parte sentimentale che la parte erotica, specialmente se siete nati nella prima e nella terza decade e se fate parte del gentil sesso. Sole e Mercurio vi danno potenti sollecitazioni per ciò che concerne gli studi delle facoltà intellettuali.

Mercurio e il Sole vi comportano un rallentamento delle vostre iniziative e il duetto vi mette pure i bastoni tra le ruote in ambito affettivo e familiare. Nettuno in Pesci però vi darà la duttilità necessaria per superare gli ostacoli se appartenete alla terza decade. Qualcuno che non sospettavate vi fa battere il cuore se nascete dal 22 al 29 dicembre. Programmate le mosse decisive! Se vi tocca studiare per esami o concorsi il duetto Giove-Saturno vi darà forza di concentrazione razionale, specie se appartenete alla terza decade.

Il Sole oggi è disposto felicemente per il vostro segno e vi stimolerà ad avere un carattere estroverso e socievole. Forma psicofisica abbastanza buona. Mercurio in Ariete vi invoglia inoltre a vivere il rapporto di coppia con gioco e leggerezza se festeggiate gli anni in febbraio. Conquiste anche per i single. Se siete tra i banchi di scuola o dell’Università contate su un efficiente Saturno, specie se nati in gennaio.

Molti corpi celesti schierati con voi, tra cui Venere, Giove, Plutone, Saturno, Sole e Mercurio. Sappiate però proporzionare le vostre ambizioni ai vostri reali limiti. Una carica di romanticismo e di poesia si affianca alla coerenza e alla volontà di voler vivere un rapporto d’amore, specialmente se siete nati tra il 19 e il 25 febbraio. Per sostenere esami o concorsi avete un bel Nettuno al vostro fianco, specie se siete della prima decade e impegnati in materie scientifiche.