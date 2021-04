2/12 ©Ansa

Partendo in ordine cronologico è nota la notizia, a cui oggi si farebbe fatica a credere, data il 1° aprile del 1957 dalla trasmissione Panorama sulla BBC che annunciava un raccolto di spaghetti. In un reportage si parlava di una raccolta particolarmente abbondante di questo tipo di pasta cresciuta sugli alberi in Svizzera. Molti chiamarono la redazione per sapere come poter coltivare questo tipo di alberi. In realtà, all’epoca, gli spaghetti non erano un alimento molto diffuso nel Regno Unito e molti ignoravano come fossero fatti

Pesce d'aprile, gli scherzi più divertenti nel mondo