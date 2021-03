Fortnite, server offline il 2 marzo. In arrivo patch alle 15.50

Durante la mattina il gioco non è s tato raggiungibile dai tanti gamer sparsi per il mondo. La ragione è la chiusura per manutenzione in vista del rilascio di un aggiornamento. Ecco cosa dovrebbe contenere

In arrivo la nuova patch

Solo qualche ora dopo dovrebbero essere disponibili anche le novità della patch, su cui Epic Games non ha rivelato molti dettagli. Di certo si sa che non sarà più disponibile il Cannone a Mano e che dovrebbero arrivare le skin di Alien e novità per la Modalità Creativa. In un futuro prossimo potrebbero esserci anche nuove skin dedicate a Batman, un’iniziativa che andrebbe a combaciare col lancio in aprile di una nuova serie mash up di fumetti in cui il Cavaliere Oscuro incrocerà l’universo narrativo del Battle Royale. Tutte le specifiche della patch rilasciata il 2 marzo saranno rese disponibili da Epic Games in tarda mattinata.