Fortnite, Lara Croft di Tomb Raider sarà il prossimo Cacciatore

Epic Games ha in serbo una bella sorpresa per i fan di Fornite. Nella quinta stagione del videogioco ci sarà un nuovo Cacciatore di taglie all'interno del battle royal e sembra che avrà le fattezze di Lara Croft, l'eroina di Tomb Raider.

I primi avvistamenti

Ad alimentare le voci è stato un misterioso tweet condiviso sul profilo Twitter ufficiale di Tomb Rider che includeva l'emoticon di un una donna che corre, un arco e un piccone racchiusi all'interno di una nuvoletta. Un teaser che aveva inizialmente spiazzato i fan, aprendo a diverse ipotesi. Gli indizi sembrerebbero però portare a Fortnite. Oltre al piccone, elemento da sempre riconducibile all'immaginario del gioco di Epic Games, nelle scorse settimane su web e social erano già emersi alcuni leak.

Un tifone in arrivo



Utenti e appassionati del noto gioco battle royale di Epic Games avevano infatti individuato una nuova skin cross-over, catalogata come femminile, con nome in codice Typhoon. L'arrivo sulla mappa di questo nuovo personaggio dovrebbe essere accompagnato da un effetto simil-tornado. Ma cosa c'entra questo con Lara Croft? Diversi utenti hanno ipotizzato che l'effetto potrebbe essere un riferimento alla sequenza iniziale del reboot di Tomb Raider uscito nel 2013. Nel titolo in questione, infatti, Lara naufraga su un'isola in seguito a una tempesta.