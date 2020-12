Fortnite: ecco le skin di Black Panther, Captain Marvel e Taskmaster

Cosa include il pacchetto Marvel: Regalità & Guerrieri?

Ecco l'elenco dei contenuti inclusi nel pacchetto "Marvel: Regalità & Guerrieri":



• Black Panther: costume con lo stile Caricato cineticamente, Piccone doppio Pugnali in vibranio, Deltaplano Cavalcacieli di Wakanda e Dorso decorativo Mantello del re con la variante di stile Caricato cineticamente

• Captain Marvel: costume con la variante di stile Potenziata, Piccone Bastone alpha, Deltaplano Il potere di Mar-Vell e

Dorso decorativo Dorso da Kree con lo stile Potenziato

• Taskmaster: Costume, Dorso decorativo Scudo del mutaforma e Piccone Spada dell'imitatore

Come ottenere l'emote Saluto del Wakanda

In un video postato per l'occasione sui canali social di Fortnite, Epic Games, oltre a dare spazio ai diversi personaggi dell'universo Marvel, ha annunciato il debutto sul titolo dell'emote Saluto del Wakanda. Tra i protagonisti del filmato, infatti, c'è anche King T'Challa, che dalla cima di una scultura a forma di pantera rivolge alla folla di personaggi sotto di lui il celebre saluto-motto "Wakanda Forever" (con le braccia intrecciate al petto). L'emote di questo saluto, come spiegato da Epic Games sul sito ufficiale di Fortnite, è disponibile gratuitamente per tutti i giocatori che entro il 13 gennaio completeranno le nuove sfide Wakanda. Ma le novità non sono finite. "Questa settimana la nostra competizione Fortografica per i migliori screenshot della community ruoterà attorno all'emote popolarizzata da Black Panther (dopo che l'avrai sbloccata). Usa i tuoi eroi preferiti degli universi Marvel e Fortnite e pubblica un tweet con l'hashtag #Fortography per inviare i tuoi screenshot", spiega la software house.