E-commerce, emergenza Covid spinge vendite. Scatta il Black Friday

Nei primi nove mesi del 2020, secondo l’Istat, il commercio elettronico in Italia è cresciuto del 29,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Insieme all’E-commerce crescono anche i canali per promuoverlo

L’emergenza Covid-19 sta spingendo ulteriormente il commercio elettronico. Costretti a casa dalle restrizioni per contenere la diffusione del virus, gli italiani acquistano sempre di più attraverso un clic su un pc, un tablet o uno smartphone. Una tendenza confermata dagli ultimi dati Istat disponibili sull’e-commerce, che prendono in considerazione i primi 9 mesi del 2020. Nella nota metodologica dell’Istituto nazionale di statistica sul commercio al dettaglio, pubblicata il 6 novembre scorso, c’è una voce dedicata proprio all’e-commerce: rispetto a settembre 2019, nel settembre di quest’anno si registra un +24,9% di vendite online, paragonando invece i mesi gennaio-settembre 2020 allo stesso periodo del 2019, viene rilevato un +29,2%.

La crescita dell’affiliate marketing Con la crescita dell’e-commerce si muove anche tutto ciò che ruota attorno al digital marketing. Tra tra i tanti canali in espansione c’è quello dell’affiliate marketing, una branca che oggi vale oltre 13 miliardi di euro a livello globale. L’ascesa dell’affiliate marketing è confermata anche da un dato di Awin, network internazionale leader di settore. Awin ha avuto un incremento di fatturato del 29% nel secondo trimestre del 2020 rispetto al 2019. Così come la vendita online di prodotti, anche l’affiliate marketing è cresciuto durante i mesi del lockdown totale della scorsa primavera. “A partire da metà marzo circa infatti - fa sapere Awin - il totale delle domande d'iscrizione dei publisher alla nostra piattaforma è aumentato dell’80%, un dato significativo se paragonato alla media di gennaio e febbraio, segno che sempre più persone si rivolgono all’online non solo per comprare, ma anche per cercare nuove fonti di reddito e monetizzare un hobby o un interesse”.

Come funziona l’affiliate marketing L’affiliate marketing è uno dei canali dell’online advertising e si fonda su una “condivisione dei ricavi” che apporta benefici sia ai publisher, detti anche editori o affiliati, sia ai merchant, detti anche advertiser o brand, coloro cioè interessati a vendere i loro prodotti o servizi online. Il marketing di affiliazione consente ai publisher di guadagnare commissioni sulle vendite effettuate promuovendo i prodotti e/o servizi dei merchant partner. In altre parole il publisher mette in vetrina sui suoi canali il prodotto del merchant ed entrambi guadagnano dalla vendita attraverso un meccanismo che remunera solo i risultati ottenuti. Anche i social influencer spesso lavorano con l’affiliazione e, in questo caso, sono anch’essi dei publisher. Awin, con 15 sedi in tutto il mondo, 1.000 dipendenti, 16.500 clienti e oltre 10.9 miliardi di euro di revenue generate nell’ultimo anno, oltre a mettere in contatto advertiser e publisher si impegna a offrire tecnologia avanzata, identificare nuovi insight e investire nel servizio offerto a clienti, grandi e piccoli, al fine di raggiungere i migliori risultati possibili.

I numeri del Black Friday 2019 Il fenomeno e-commerce negli ultimi anni fa rima con il Black Friday, diventato anche in Italia uno degli eventi più attesi per fare acquisti online e approfittare di sconti e promozioni. Durante il Black Friday 2019, Awin ha registrato 2 milioni di vendite (vs. 1.8 del 2018) tracciando ben 24 vendite al secondo nelle 24 ore della giornata. Considerando i dati di tutta Italia, Awin nel 2019 ha registrato 35.500 vendite (28.000 nel 2018) e +35% in revenue generate per i brand italiani che hanno scelto il network Awin come proprio partner. Anche le commissioni generate dai publisher in Italia sono aumentate del 56%, un numero record se paragonato con la media del network (24%).

