Oroscopo del giorno, le previsioni del 14 ottobre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 13 ottobre.

Se siete in coppia riuscirete a sperimentare emozioni indimenticabili. Se invece siete single e festeggiate il vostro compleanno dal 27 di marzo al 4 di aprile, non perderete nessuna buona occasione di incontro avventuroso, conquista o relazione che il presente vi offrirà. La configurazione astrale di questa giornata è molto benefica e vi consente passi avanti significativi nella professione. Solo chi è nato dal 12 al 16 di aprile, con Plutone contrario dal segno della carriera, il Capricorno, faccia attenzione a non alzare troppo la posta e non azzardi richieste eccessive.

Giornata di metà ottobre in cui Mercurio vi tiene un po' sulla corda, specie se siete nati nella prima e seconda decade. Cercate di mantenere la calma con il partner e, soprattutto, non indispettitelo. Si richiede da voi il massimo dell'efficienza, ma gli altri non ci mettono sempre la stessa vostra dedizione. Plutone straordinariamente positivo vi permette di difendere i risultati del vostro operato, se nati nella terza decade.

Si renderà necessario venire al cuore dei problemi e parlare direttamente con gli interessati. Marte vi consente di appassionarvi a un nuovo incontro sentimentale da poco avvenuto e che ha tutta l’aria di trasformarsi in un rapporto serio. Conducete un ritmo incessante in ufficio e fate vedere la vostra bella grinta, ma fate attenzione a qualche piccolo inciampo che possa venire da difficoltà di comunicazione e interazione con l’ambiente.

Ascolterete l'intuito infallibile di cui siete dotati per fare chiarezza e orientarvi così nel migliore dei modi possibili. Un nuovo amore sta sorgendo all’orizzonte, abbiate la forza di coltivarlo e di farlo crescere e fiorire. Mettete in atto l'abilità diplomatica per aggiustare un rapporto tra colleghi, vostri amici, che sembra essersi guastato. Ci vorrà un po' di tempo, ma i frutti del vostro impegno non tarderanno a manifestarsi.

Il vostro spirito conquistatore è in fase di espansione, specie se siete Leoni e Leonesse della terza decade e se siete cuori solitari. Una combinazione stimolante continua a inviarvi la voglia di battervi per conquistare il vostro amore e vi invita a sedurre mostrando ardore e determinazione. Se avete abbracciato la libera professione, portate a termine un importante impegno professionale incassando l’approvazione di chi ve lo aveva commissionato. E anche i discreti introiti promessi.

Continua il momento magico in amore. Luna e Venere ospitate in Vergine garantiscono amabilità e non vi fanno nascondere il desiderio di emozionarvi. Non vi fate prendere dai dubbi, dalle insicurezze momentanee che, i pianeti imbronciati, specie se siete nati nel mese di settembre, vi insinuano. Urano, vostro nume tutelare, se siete nati in agosto, vi aiuta a gestire gli impegni lavorativi con brio e, spesso, con un tocco di allegria. Con la vostra prontezza di spirito alleggerirete l'atmosfera anche ai vostri colleghi.

La Luna è pronta a concedervi la possibilità di emozionarvi, specie se siete nati in ottobre. Il vostro stato d'animo, sia che siate single o in coppia, è tutto predisposto a dare e a ricevere amore. Esiste la possibilità, per molti di voi, di essere sottoposti a una scelta. Costanza e tenacia sono i vostri alleati in campo professionale. Con la Luna, che è ritornata positiva in Vergine, potete aggiungere anche un'intraprendenza che di solito non possedete, ma che vi giova molto.

Fate attenzione a non trascurare le esigenze dei familiari e soprattutto cercate di moderare gli eccessi alimentari e nelle spese. Se volete un’intesa completa con la vostra dolce metà, c’è bisogno di sforzi maggiori che mettano in luce la vostra profondità emozionale. Se vi rapportate ai vostri colleghi, fate attenzione a non indispettire qualcuno che vive momenti di nervosismo e potrebbe avere scatti aggressivi. È vero che a volte non sopportate le provocazioni, ma cercate di soprassedere e fate buon viso a cattivo gioco.

Se siete single, il vostro gusto per l'avventura può esprimersi al massimo grado questa giornata. Vi azzardate a conquistare cuori di ferro e cuori chiusi con il chiavistello. Questo specie se siete nati dal 17 al 20 dicembre. Siete disciplinatissimi e programmati per dare risultati straordinari in campo professionale. Avete al vostro fianco e se festeggiate il compleanno dal 15 al 16 di dicembre, il pianeta più legato alla realizzazione professionale: Saturno.

Esibite la vostra verve e la splendida forma fisica partecipando con successo a una frizzante vita di società. Riuscite a stabilire una sintonia perfetta con la persona amata. La routine lavorativa scorre senza crearvi particolari noie e inconvenienti. Con Giove e Saturno entrambi in ottimo aspetto, sia per la seconda che per la terza decade, la comunicazione è eccellente, così come la possibilità di gestire le risorse economiche. Periodo ottimale per agenti di cambio e operatori finanziari.

Vi deliziate col piacere della lettura che risveglia in voi altri interessi culturali e artistici, da coltivare in seguito. Iniziate la giornata con una scarsa sintonia con il partner: niente di grave e preoccupante, tuttavia. Riuscite a organizzare tutti gli impegni lavorativi, servendovi del vostro sempre vincente buon senso. Mercurio contrario può darvi qualche lieve dissapore con un collega, ma, in seguito, si smorzerà con una certa facilità.

Iniziate la giornata con una Luna "di traverso", fautrice di piccole malinconie, ma che presto si allontaneranno, dato che da domani mattina il pianeta non si troverà più in angolo dissonante per voi. Nel rapporto di coppia vi ritornerà il buonumore e la voglia di divertirvi insieme. Per oggi pazientate ancora un po’. Tenete duro di fronte a qualche piccola prepotenza che può verificarsi nel settore professionale.