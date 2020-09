Oroscopo del giorno, le previsioni del 28 settembre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 28 settembre.

Dietro il vostro temperamento un po’ rude e sbrigativo nascondete un animo profondamente sensibile e passionale. Tenete aperte le porte della vostra capacità di innamorarvi, specie se siete nati nella terza decade. Venere, Marte e la Luna lavorano per far venir meno progressivamente riserve mentali e freni inibitori. Venere in ottimo rapporto col vostro segno, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 15 al 20 aprile, vi assicura di essere in linea con tutti i tempi previsti in ufficio. Lavorare non vi stanca, anzi stimola la voglia di produrre e avanzare nella carriera sempre di più.

Giove proietta effetti vantaggiosi e sostanziosi sulla seconda decade del Toro. Non vi perdete questo momento di particolare intesa nei sensi e nel corpo con la persona amata. Gli astri vi favoriscono, specie da un punto di vista della libertà di espressione passionale. L'ozio completo non si adatta alla vostra natura laboriosa e produttiva. Se siete liberi professionisti non smettete mai di pensare a nuovi progetti e idee. Non abbassate, però, la soglia dell'attenzione in campo economico: siate vigili nelle spese quest’oggi.

I moti degli astri vi presentano una giornata di fine mese dalle sorti altalenanti. Venere vi rende un po' capricciosi con la persona amata, specie se siete della terza decade. Cercate di moderare atteggiamenti egocentrici e infantili e fate venire fuori il lato intelligente e maturo di voi stessi. Non ve ne pentirete. Esplosione della passione per i single in cerca di emozioni. Marte vi consente di ricevere belle conferme del vostro operato in campo professionale. Per alcune mete di carriera più ambiziose, dovrete invece portare un po’ di pazienza. Ma arriveranno a fine anno, senz’altro.

Finalmente è arrivato un momento positivo, quello in cui i corpi celesti per voi fondamentali si dispongono in angolo fortunato. Riprende quota il sentimento e vi fa finalmente “alzare in volo”, come a voi piace, che siate in un legame fisso o in un rapporto occasionale. In special modo se siete nati in giugno. Con Giove contrario si raccomanda prudenza e tatto nei rapporti con colleghi e superiori. Se qualche incidente imprevisto si dovesse verificare, uno scatto di riflessi vi fornirà il piglio del vero fuoriclasse per uscirne.

Cielo che si apre con i favori del Sole ancora in transito felice per il vostro segno. Venere, Marte e il Sole vi creano un momento di magica condivisione e soddisfazione anche passionale nella coppia. Se siete nati in agosto con la vostra espansività e l’altruismo di cui lo Zodiaco vi ha dotati vi accingerete a dissolvere ogni nube che possa offuscare la vostra storia d’amore. Superattivi come siete, contate sui buoni influssi del Sole che vi manda energie a profusione, specie da un punto di vista intellettuale e se svolgete un lavoro connesso con la comunicazione e i media.

Venere vi apre il cuore, per vivere alla grande le esperienze sentimentali. Che siate in coppia o single, potrete contare su una notevole forza seduttiva, specie se siete nati nella terza decade. Solo chi di voi è nato dal 9 al 12 di settembre sia prudente e non azzardi passi più lunghi della gamba. Mettete a disposizione la vostra saggezza per risolvere una delicata controversia tra colleghi. Il Sole valorizza le vostre virtù diplomatiche e vi fa rimettere armonia in ufficio, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 27 del mese di agosto al 3 di settembre.

Panorama astrale tendenzialmente positivo. Assaporate un momento di notevole fusione emotiva con la persona che adesso vi è accanto. Fase di grande slancio per chi ha conosciuto una persona nuova. Se avete abbracciato la libera professione, alcuni progetti di lavoro a cui tenete molto dovranno essere rielaborati. Saturno ostile e Venere positiva vi suggeriscono di trovare i giusti canali per poter esprimere al meglio le vostre idee. L’estro, la razionalità e la capacità di prendere decisioni opportune al momento giusto non vi mancheranno.

Orizzonte astrale molto vivace. Non date peso ai capricci della persona che avete accanto, specie se siete nati nel mese di ottobre. Mercurio e Plutone ristabiliscono l’intesa nell’intimità della coppia. Successi strepitosi per tutti i single in cerca di avventure o anche di effimeri flirt. Pianeti in ottimo aspetto vi promettono sviluppi molto interessanti per la vostra carriera. Se avete scelto la libera professione vi attendono conferme esaltanti delle vostre capacità e, in prospettiva, una vera e propria ascesa.

Un’altra giornata per voi positiva vi attende con una magica alchimia in amore. Sta solo a voi saper dar prova della dedizione e delle capacità affettive di cui siete capaci. La generosità di cui date prova conquista i più imperterriti cuori solitari, se siete single. Affermate le vostre prerogative e, se siete liberi professionisti, emergerete. Tenete conto degli altri e cercate di non invadere lo spazio di attività altrui. Non avete mai pestato i piedi a nessuno, sappiate ora attendere pazientemente e vedrete che vi si presenterà l'occasione giusta per arrivare in alto e per sfondare.

Viaggiate davvero all’unisono con la persona che avete scelto come compagna della vostra vita. Plutone vi regala una giornata speciale per l’amore. Sarete disinvolti e addirittura signorilmente spregiudicati, tanto nei legami fissi quanto in quelli occasionali che il destino vi presenterà. Non vi lasciate coinvolgere in rivalità che hanno solo l'effetto di rovinarvi la giornata. La Luna vi dà la percezione completa delle situazioni e vi fa recuperare una visione lucida. In campo economico per il momento non fate grandi passi, limitatevi a coprire i costi e ad occuparvi delle pendenze lasciate in sospeso.

Aspetti planetari contrastanti in cielo per voi in questa giornata di fine settembre. Qualche lieve dissapore non aiuta la comprensione all'interno della vostra coppia. Per fortuna, la Luna ricrea l'alchimia dei sensi e il legame passionale vola, specie se festeggiate il vostro compleanno in febbraio. Qualche contrattempo non vi aiuta a concludere la giornata lavorativa come avevate preventivato inizialmente, ma in linea di massima, e grazie al vostro spirito infaticabile, vi potrete poi dire soddisfatti alla chiusura dell'ufficio.

Profilo dei transiti che vi vuole mediamente favoriti nel panorama delle previsioni astrologiche. È una fortissima e coinvolgente passione a dominare la vostra vita sentimentale, che siate in una coppia stabile o single. Urano si trova al vostro fianco e favorisce la vivacità e la sintonia reciproca. Tenete a bada le vostre ambizioni: molti pianeti vi invitano ad osare, è possibile che vogliate strafare e paradossalmente non riusciate nell’intento di giocarvi tutte le bellissime carte che avete adesso a vostra disposizione. Per il momento alcuni vostri ambiziosi progetti sarà opportuno, saggiamente, rimandarli.