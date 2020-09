Oroscopo del 29 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 29 settembre.

Una bella Venere nel generoso Leone innalza la vostra sensibilità e vi aiuta a intuire, con felice esattezza gli umori degli altri. Un gruppo di forze planetarie può provocarvi lievi fraintendimenti con la vostra dolce metà quest’oggi, per tutte e tre le decadi del vostro segno. Sappiate tenere un atteggiamento equilibrato e non vi fate dominare dall’emotività. Marte e Venere spianano la strada di successi sicuri per tutti i single. Siete liberi professionisti? Chiudete le attività di fine mese con la serietà e il senso di responsabilità che un bel Marte propizio al vostro segno vi offre.

Scena astrale di fine mese abbastanza positiva. Condividete nel ménage di coppia anche la gioia di stare con le persone care, gli amici che vi vogliono bene. Se restate in casa riuscite a recuperare l’intimità di coppia grazie al godimento di un ozio quasi totale, anche se si tratta di un ozio produttivo che comprende interessi letterari, musicali, cinematografici vari insieme alla persona che adesso vi è accanto. C’è da programmare nella vostra attività tutta l’agenda dei prossimi mesi autunnali, ma per il momento vi ripulite mentalmente da ogni preoccupazione e incombenza.

La globale positività che i pianeti annunciano si riflette sulla vostra forma fisica che appare smagliante, anche se non fate particolari sport. Venere continua a sorridervi e coadiuva uno strepitoso Sole presente nel segno vostro amico della Bilancia. I single hanno l’occasione di poter conoscere persone nuove, capaci di destare il loro interesse in modo abbastanza vivace. Pensate di poter fare un investimento in un immobile. Una persona amica vi saprà consigliare a dovere, suggerendovi i primi passi da compiere. Questa ipotesi previsionale è più centrata se festeggiate il vostro compleanno dal 29 del mese di maggio al 2 di giugno.

Si conclude in bellezza un mese che, in linea di massima, è stato piuttosto generoso con voi. È consigliabile dedicarsi alla persona amata con la delicatezza di cui siete capaci, specie se festeggiate il vostro compleanno in giugno. Se siete invece single potete tuffarvi in una girandola di avventure che vi gratifica sul piano dell’Io e dell’attrattiva che sapete suscitare. Pazientate ancora un po'. Mercurio, Urano e Nettuno, in ottimo aspetto vi danno un bello sprint nel concludere ogni impegno. E vi donano, inoltre, una geniale, capacità di sapervi difendere dalle seccature dell'ultimo minuto.

Il vostro calore passionale torna a sorridervi e a risolvere uno stato di incomprensione che si era creato in precedenza con la vostra dolce metà. Chi di voi è ancora single e appartenga alla terza decade leonina, provi a tuffarsi in nuove avventure. Urano non vi aiuta a stare nei tempi di lavoro se conducete un’attività indipendente. Per fortuna Venere vi offre soluzioni organizzative tali da rispettare poi tutti gli impegni che si erano accumulati in precedenza.

Vi accoccolate tra le braccia della persona che avete accanto, chiedendo soltanto di essere vezzeggiati e viziati. Giove, Plutone, Urano, Saturno sono tutti al vostro fianco. Come resistere al richiamo dei sensi? Sarà per voi difficilissimo. Se vi trovate ancora a brigare in questa penultima giornata di settembre, mostrerete indubbiamente la vostra carica di energia infaticabile, chiudendo gli impegni mensili o settimanali con brillante energia.

Gioco dei transiti che vi vede in compagnia di una Venere sorridente per il vostro segno. Teneri e comprensivi con la persona che avete accanto, così vi vuole oggi Venere se siete nati in questi giorni. Mercurio, reso bello dal buon vicino Scorpione, vi rende comunicativi e dinamici nelle nuove conoscenze che si trasformano in interessi sentimentali. Il Sole per voi ben messo favorisce un clima disteso nell'ambiente dove svolgerete l’attività concreta. E se state per chiudere i battenti per la fine del mese, vi piacerà non pensare a quel che vi lasciate indietro, volendo esaurire tutti gli impegni.

Ricordate che l’amore per i propri comodi cui spesso andate soggetti, può essere l’esatto contrario dell’altruistico abbandono al sentimento. Saturno e Plutone vi rendono rispettosi del partner e interessati attivamente a tutto quel che fa concretamente e anche professionalmente. Se siete Scorpione della prima decade Urano nel segno del Toro, vi mette un po' sotto pressione. Potrete avvertire un momento di confusione professionale e c’è bisogno di schiarirvi le idee. Il vostro tocco di genialità si rivelerà essenziale per concludere positivamente un buon affare se siete liberi professionisti.

Marte in Ariete inserisce un pizzico di sale nel clima troppo scorrevole e, per voi senza tanti stimoli, degli ultimi tempi. Una capacità d'ascolto delle esigenze della persona amata vi è regalata da Mercurio in ottima posizione dal buon vicino Scorpione, specie se festeggiate il vostro compleanno in novembre. Fate però attenzione agli alti e bassi d'umore. Di solito siete un segno particolarmente prodigo, ma oggi il team Luna e Nettuno potrebbe rendervi insolitamente parsimoniosi o addirittura tirati.

Scena astrale che conclude uno dei vostri mesi preferiti in bellezza, quello in cui spesso, da segno razionale e contro corrente, decidete di godervi le ferie. Nettuno e Urano sono i paladini di una stagione di successi erotici di primordine. Il Sole e la Bilancia, vi pungola a venir fuori dal vostro guscio, in special modo se nati dal 25 al 29 dicembre. In questo penultimo giorno di settembre, registrate una chiusura mensile con conti in ordine e ottime prospettive per i mesi autunnali futuri, specie se siete liberi professionisti.

Venere continua a guardarvi imbronciata dal segno vostro nemico– amatissimo del Leone e non vi da quella facilità di sedurre e ammaliare chiunque, specie se siete cuori solitari e appartenete alla terza decade. La Luna benevola vi fa ritrovare una profonda sintonia in coppia se avete una storia d’amore di lungo corso. Date una grossa mano a un collega che si trova in difficoltà. Un Sole in splendida posizione dal segno altruistico della Bilancia vi fornisce le competenze tecniche per distinguervi e riuscire prima di ogni altro, specie se appartenete alla prima decade.

Vi intendete alla perfezione con una persona che di recente ha colmato lo spazio sentimentale mancante nel vostro cuore. Se festeggiate il vostro compleanno dal 4 al 12 del mese di marzo, preparatevi a un momento di fortunata espansione emotiva e di completezza nell’unione. Non sprecate questi straordinari favori celesti! Non permettete che qualche situazione della vostra attività concreta ancora in stallo, vi distolga da un vostro momento professionale particolarmente soddisfacente e sereno. Nettuno vi guarda con occhio benevolo, specie se appartenete alla seconda decade e vi aiuta ad adattarvi a un presente lavorativo che è in costante evoluzione.