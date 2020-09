Aspettando la Milano Design City, 20 luoghi imperdibili in città. FOTO

14/22

Quello delle Cinque Vie è un distretto che si sviluppa in un dedalo di stradine a due passi dal Duomo. Una delle zone più belle della città, viva sia per attività culturali e iniziative legate al ‘quartiere’ sia per i numerosi locali e boutique. Qualche nome? Funkytable per l’home decor, The Cloister per il vintage e Wait and See per l’abbigliamento e gli accessori