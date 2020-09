Oroscopo di oggi 13 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 13 settembre.

Potrete contare su capacità comunicative e percettive di primordine, da sfruttare in ambito professionale. Venere vi fa delicati e attenti a ogni esigenza della vostra dolce metà. È il momento per fare progetti importanti, come matrimoni, convivenze o anche la possibilità di avere un figlio. Successi strepitosi anche per i giovani Ariete single. Se svolgete un'attività intellettuale, il cielo vi dà una grossa mano nel riuscire a realizzare un significativo passo avanti nella carriera, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 12 al 16 di aprile, pure oggi che è domenica. Ne vedrete poi i frutti concreti anche sul piano economico.

La grinta e la determinazione che tanto spesso vi caratterizzano sono le costanti di questa giornata. Uno strepitoso transito planetario di Giove, di Saturno e di Plutone nel Capricorno vi concedono la mano libera nelle faccende di cuore. Molto favoriti i single che godono di ottime capacità di seduzione, specie se appartenenti alla seconda e terza decade. Sappiate assecondare la buona sorte. Non vi lasciate frastornare dalle paure e accettate una sfida professionale che vi verrà proposta.

Sarete favoriti negli sport dove siete i primi della classe, come il tennis, il canottaggio, il nuoto, specie se appartenete alla gemellina terza decade. Prontezza di scatto e eccellenti riflessi non vi mancheranno. Estro e forza di volontà si alleano per aprire il cuore di chi di voi è single, un po’ per tutte e tre le decadi del vostro segno. Incontri fortunati negli ambienti più disparati promettono ottimi sviluppi e frutti consistenti in campo affettivo ed erotico. Se siete in attesa di risposte che implichino cambiamenti significativi nella professione, preparatevi, perché sono in arrivo a partire dalla prossima settimana.

Potete scommettere di ottenere risultati brillanti in ogni campo. La temperatura si alza in ogni rapporto vi capiti, occasionale o stabile. Venere e Nettuno in bell'aspetto esaltano l'eros e il sentimento. È Urano a farvi desiderare invece in serata una voglia di tenerezza inaspettata, specie se nati in giugno. I moti planetari favoriscono l’ascesa promettendovi posizioni di maggiore prestigio in campo professionale. Se siete liberi professionisti, Nettuno rende attuabili alcuni vostri sogni anche oggi che è domenica.

Agili e concreti, riuscite a organizzare il vostro tempo con velocità e un pizzico di fortuna. Il Sole e Venere vi sostengono nel coronare sogni d'amore a lungo accarezzati: i matrimoni, le convivenze o anche figli possono diventare per voi realtà. Il Sole, transitante nel segno della Vergine, fedele amica sulla ruota dello Zodiaco, è il vostro sponsor celeste, specie se appartenete alla seconda decade. Progettate senza stare fermi, se fate una professione indipendente che svolgete di domenica e godrete di un momento di eccezionale stima e rispetto da parte dell'intero staff di persone che collaborano con voi.

Dal campo sociale a quello intimo e familiare vi sentirete incoraggiati a osare, a mettervi in gioco, a scommettere. Fate, però, attenzione a non alzare troppo il tiro. Riuscite a infondere sicurezza e serenità alla persona amata che può attraversare adesso qualche momento di difficoltà. La tenerezza è il vostro fiore all’occhiello. Il vostro bel piglio decisionale risulta convincente in varie occasioni pure oggi che è domenica. Se siete liberi professionisti pur con Nettuno contrario e festeggiate il vostro compleanno dal 10 al 13 settembre, avrete gli stimoli giusti per riuscire a dare di più.

Gli impegni di famiglia vi possono distogliere dal coltivare il rapporto d'amore. Metteteci un po' di più cura, specie se avete cominciato da poco una storia, e provate a mettervi in ascolto delle esigenze del vostro partner. La Luna in serata vi riunisce amorevolmente alla vostra dolce metà. Se lavorate anche di domenica, Venere e Mercurio in bell'aspetto vi fanno mettere in campo la vostra capacità di conciliare le opposte tendenze. Vi guadagnate così la stima di capi e colleghi, pronti a cooperare per voi in equipe.

La vostra spiccata sensibilità vi permetterà di aiutare gli amici che si trovano in un momento di difficoltà. Liberate la vostra capacità di amare, il vostro proverbiale eros, con un alleato d’eccezione amico del vostro segno: Plutone. Sia che siate in coppia o single, contate su un momento magico. Se lavorate, riuscite a schivare un impegno professionale gravoso che vi avrebbe creato non poche seccature. Saturno vi aiuta a non farvi sfruttare troppo da colleghi più scaltri di voi, in special modo se siete nati nella terza decade.

Vincerete in tutte le attività che vorrete intraprendere in special modo se siete nati nella seconda e terza decade del Sagittario. Avvertite un momento di exploit erotici e affettivi. È tutto un’esaltazione di sensualità con la vostra dolce metà. Non fate passi più lunghi della gamba: ricordate che Nettuno, pianeta della liquidità del denaro, vi rema ancora contro, non consentendovi quella libertà di manovra che vorreste, specie se appartenete alla seconda decade.

Giove vi regala l'armonia familiare e la possibilità di trovare un accordo con un parente con cui avevate aperta una questione patrimoniale. La componente passionale è predominante su quella sentimentale. Il Sole sempre molto positivo dal segno della Vergine suggerisce maggiore delicatezza di tocco se avete una relazione stabile. Mietono successi strepitosi tutti i single nati in dicembre. In pieno fervore, riuscite a risolvere brillantemente ogni prova che si pone sulla vostra strada. Solo chi lavora con il denaro dovrà stare attento a manovrarlo con oculatezza.

Per il tempo libero, i vostri sport prediletti sono quelli di squadra. C'è la necessità di una riflessione da fare per voi, forse il vostro impegno si concentra più sul lato formale ed estetico della relazione di coppia attualmente, più che su quello sostanziale, emotivo e sentimentale. Il vostro savoir-faire vi rende amabili se anche oggi, che è domenica, lavorate. È grazie ad esso che riuscite a tenervi fuori da una polemica professionale che coinvolge colleghi stimati e persone esterne con cui vi relazionate.

Ritrovate la vostra abituale serenità nell'abbraccio della famiglia. Un Sole contrario dal segno tecnicamente a voi ostile della Vergine vi può rendere ombrosi o diffidenti col partner, se appartenete alla terza decade. La situazione si scioglie poi in tarda serata, quando la Luna, vi riporta la serenità. Giove produce occasioni fortunate per tutti i single della seconda decade. Se lavorate anche oggi che è domenica, Saturno e il Sole vi spingono all'azione, specie se siete nati nella seconda e nella terza decade; non è opportuno tuttavia fare passi impegnativi nella vostra attività, specie se avete abbracciato la libera professione. È una fase più propizia alla progettazione e alla programmazione.