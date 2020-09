Oroscopo del giorno, le previsioni del 14 settembre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 14 settembre.

Vi abbandonate all'abbraccio dei sentimenti, specie se appartenete alla terza decade. I rapporti, sia di lungo corso che occasionali, sono protetti dalla Luna grande benefattrice e felicemente disposta, specie se siete nella schiera dei single. Non manca però il contributo di un passionale e vigoroso Marte sempre felicemente nel vostro segno. Siete messi di fronte a importanti scelte professionali. Dovete decidere se acchiappare un'opportunità che vi viene offerta. Nettuno in ottima posizione, se appartenete alla seconda decade, vi orienterà verso la giusta direzione.

Giove e Saturno presenze di grande rilievo vi permettono di dedicarvi con successo alla gestione di varie attività. Ne beneficiate riscontrando uno stato di salute eccellente. La parte erotica prevale su quella sentimentale dell’amore. Vi godrete folgoranti successi erotici se siete single e, se siete in coppia delizierete la vostra compagna o il vostro compagno di vita. Vi date da fare in ufficio come è il vostro solito, mostrando tutta l'infaticabilità e la competenza di cui siete capaci. Sappiate pazientare e, presto, una bella configurazione planetaria vi assicurerà i riconoscimenti che meritate.

Teatro dei transiti di metà settembre che vi apre opportunità di ogni tipo. Godete della benefica presenza di Mercurio che promette armonia nei rapporti di lungo corso, concordia e passione in quelli creatisi da poco. Venere in Leone, invece, accende l'eros in chi è ancora single e nasce dal giorno 25 al 31 del mese di maggio. Vi state impegnando moltissimo al lavoro, ma tutto vi verrà restituito con gli interessi. Determinati, ambiziosi, costruite solide basi a una carriera luminosa. Giungono buone conferme del vostro operato, specie se siete liberi professionisti.

La Luna, sensuale e magnetica, vi sostiene per tutto questo giorno di metà settembre, consentendovi di viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda con le persone che condividono con voi momenti di unione. Sia che siate in una coppia stabile oppure ancora in una fase di fidanzamento, vi fate tentare dall'abbraccio delle emozioni, senza tralasciare un tocco di romanticismo. Se fate un lavoro dipendente, darete prova del vostro spirito indomito nello svolgimento delle vostre competenze e i vostri capi sapranno dimostrarvi maggiore stima.

La disposizione dei pianeti è notevolmente benefica per voi. Se siete in coppia, Marte vi rende passionali e calorosamente affettuosi col partner. Vi mostrate concilianti e non esagerate in richieste eccessive. Non date peso a giudizi e opinioni che sentirete in ufficio in questa giornata. Urano ostile può indispettirvi, ma voi, con l'appoggio di una bella Venere, terrete una linea di autocontrollo invidiabile. La situazione in generale è stimolante per il vostro spirito competitivo in un contesto che si è venuto a creare tra i vostri colleghi. Sarà sempre Venere a darvi la possibilità di vincere prendendovi il tempo che ci vuole.

Il cielo di oggi appare un po' ingarbugliato. Tastate l’umore del vostro o della vostra partner prima di organizzare qualsiasi cosa oggi. Nettuno in Pesci vi espone a rischi di reazioni un po’ imprevedibili. Per fortuna Giove, Plutone, Urano sono pronti a sorreggervi in ogni circostanza. Conquistate il benessere grazie all'assenza di ansie. Se esiste qualche preoccupazione di tipo lavorativo ed economico, sarà prontamente minimizzata. Potete trovare un relax completo nella lettura di un bel libro.

Oggi saranno da tenere d'occhio i rapporti familiari, dove forse sarà richiesta una vostra presenza più assidua e un impegno quotidiano decisamente più concreto. Nuovi entusiasmanti amori possono sorgere all'orizzonte e regalarvi momenti di rara passione. Aprite il vostro cuore e non vi trincerate dietro scuse di impegni lavorativi e di interessi concreti. Al lavoro, il vostro autentico talento è quello di saper creare l'accordo o meglio veri e propri “ponti” tra le persone. Questa ipotesi previsionale appare più centrata e valida se festeggiate il vostro compleanno dal 23 al 29 di settembre.

Il Sole a voi propizio dalla Vergine e specie se festeggiate il vostro compleanno nella seconda decade scorpionica. Il vostro governatore ideale, Plutone, è ospitato nel segno amico del Capricorno, favorendo una bella alchimia di coppia con la vostra dolce metà, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 12 di novembre. Exploit amatori di primordine per tutti i single della terza decade. Il lavoro è fatica e voi lo sapete, ma, nel tempo, dà anche tanta soddisfazione. Sappiate pazientare e fidatevi dei tempi lunghi: riuscirete con la costanza a veder riconosciuti i vostri meriti.

Un clima di equilibrio, di gioia e di fiducia vi circonda. Siete ancora single? Una bella combinazione astrale promette rapporti d'amore che iniziano o si consolidano sotto ottimi auspici. Una bella posizione di Venere vi consente inoltre di volare in alto nei sentimenti, e, di fronte a qualche capriccio del (o della) partner, voi contrapponete la vostra calda passionalità! Avete segnato vari punti nella scorsa settimana in ufficio e oggi, se ancora lavorate, non farete eccezione. È giunto per voi il momento di programmare per il prossimo weekend settembrino una piccola vacanza.

Momento sì per gli affetti sinceri e per le unioni stabili. Urano nel segno sensuale del Toro, riscalda i vostri cuori rendendovi anche particolarmente sensibili con la persona che avete accanto e regalandovi quel tocco di romanticismo che non guasta. Marte contrario per i single nati nella terza decade può dare irrequietezza e flirt che finiscono in una bolla di sapone. Di fronte ad alcune prepotenze cui andate soggetti, agite con risolutezza ottenendo reazioni dai colleghi che vi appoggiano. L'ambiente professionale sta subendo dei cambiamenti che presto andranno completamente a vostro beneficio.

Il vostro tasso di seduzione rimane elevato e vi consente di segnare nuovi successi che ribadiscono il fatto che siete uno dei segni più irresistibili dell’intero Zodiaco. Se siete in cerca dell'anima gemella, Mercurio in Bilancia, introducendovi in nuovi giri di amici, vi fa trovare la persona giusta, specie se siete nati in gennaio. Urano vi impone una disciplina un po' dura in ufficio, ma voi sapete dare prova di competenza e di efficienza. I nati nella prima decade facciano attenzione a non pestare i piedi a qualcuno senza volerlo, cacciandosi così in guai piuttosto seri.

È un momento magico per voi, che vi elegge a uno dei segni più fortunati del momento. Al primo posto questa giornata (e nottata!), c'è il sentimento genuino e appassionato: da coltivare intensamente con la persona amata, specie se siete nati in marzo. Se siete single invece, Urano vi fa temerari e vi fa dichiarare senza por tempo in mezzo a chi vi ha intenerito il cuore. Fase di miglioramento e di conferme in campo lavorativo, specie se avete abbracciato la libera professione. Un parterre di pianeti stimola la voglia di vincere e vi spiana la strada di un successo meritato.