Oroscopo di oggi 15 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 15 settembre.

La romantica Venere in ottimo aspetto vi garantisce in questa giornata di settembre un ottimo stato di armonia con la vostra dolce metà. L'aria di fine estate – inizio d’autunno intenerisce i cuori di chi è single e li porta a innamorarsi. Non manca il contributo della forza passionale per eccellenza: Marte. Anche se oggi c’è un’aria sonnacchiosa in ufficio, il pensiero di programmare bene la vostra attività futura non vi abbandona, facendovi lavorare di mente e di organizzazione.

La Luna in Vergine in serata vi spinge positivamente verso gli altri, dando modo di mostrare un comportamento socializzante, in famiglia e con gli amici di sempre. Preoccupazioni lavorative e familiari non avvicinano con spensieratezza all'amore e all'eros, specie se festeggiate il vostro compleanno in aprile. Con l'appoggio emotivo del vostro (o della vostra) partner vi saprete, però, lasciare alle spalle le incertezze che provengono dal quotidiano. Grandi successi dei single nati in maggio. Una configurazione astrale non proprio equilibrata non vi aiuta a spendere i vostri soldi come vorreste. In particolare se siete nati nella terza decade taurina potreste subire qualche piccolo imprevisto che vi darà noia, come multe e tassazioni che non avevate messo nel conto.

Avvertite un desiderio di tenerezza che vi spinge a passare la serata da soli in compagnia della vostra dolce metà. Non vi si riconosce, ma Venere molto bella vi invita ad approfondire e coltivare il lato esclusivista dell'amore e vi dà nostalgie di romanticismo, specie se siete nati nella prima decade gemellina. Exploit di passionalità per i single nati in giugno. Pensieri legati alla vostra attività concreta vi occupano anche in questo nuovo giorno di settembre, ma in questa giornata potreste riuscire a trovare la soluzione per un impegno professionale impegnativo.

Si rende opportuno per voi procedere con la vostra abile diplomazia onde evitare le facili incomprensioni. Se siete single, Saturno e Plutone dissonanti possono rivelare qualche freccia spuntata all'arco dei conquistatori innati che siete. È necessario adottare una tattica di seduzione semi- passiva. Non vi pentirete di questa classica modalità amatoria, che saprete mettere in atto con successo. Vi lanciate nello shopping selvaggio specie se appartenete alla terza decade e se siete rappresentanti del gentil sesso. Sappiate tuttavia tenere sempre un atteggiamento di oculatezza economica.

Sul piano del movimento e dell’attività fisica, il gusto di non stare mai fermi vi favorisce: è questo ciò che vi fa star bene. Condividere un lungo viaggio con la persona che amate è per voi l'essenza della felicità. Sul piano simbolico, infatti, il vostro è uno dei segni che amano i lunghi spostamenti. In questa giornata potrete davvero riuscire a farcela e a programmarlo, magari per il prossimo anno. Una bella Luna vi dà la possibilità di vivere una giornata di lavoro in armonia con l’ambiente che vi circonda.

La famiglia si mostrerà comunque in primo piano e voi riuscirete, come al solito, a dare ottime prove del vostro affettuoso impegno. Forse potete avvertire qualche momentanea insoddisfazione nel ménage di coppia. Compenserete alcune mancanze con il vostro slancio caloroso in grado di ridare smalto al rapporto. Oculati economicamente come voi non ci sono altri segni dello Zodiaco, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 27 agosto al 6 del mese di settembre. Ragionate su una spesa da effettuare e vi prendete tutto il tempo per riflettere bene prima di procedere a un acquisto troppo impulsivo.

Potete chiudervi alle spalle una fase non facilissima sapendo di avere di fronte un opportuno momento di distacco dal quotidiano e quindi di meritato relax. Il vostro fascino è ribadito da una bella Venere. Fase di calma e di equilibrio nelle coppie rodate specie se appartenete alla terza decade. Se, invece, siete in cerca dell'amore, i pianeti promettono scintille quest’oggi, specie se siete nati dal 24 settembre al 4 ottobre. Spumeggianti e vivaci, non avrete che da raccogliere gli ammiccamenti e le proposte che arriveranno da più parti. Potete sfruttare questa giornata per riflettere su alcune importanti mosse da compiere in campo lavorativo.

Qualche preoccupazione familiare può in questo senso avere o fare la sua parte. Siate vicini alla persona che avete scelto come compagna di vita. Un suo momento di stanchezza richiede adesso tutto il vostro spirito di dedizione e la vocazione a curare che qualche volta il vostro segno sa mettere in atto. I nati nella terza decade si guardino attorno se sono single: un parterre celeste fa trovare loro l’amore vero. La giornata di oggi vi ispira saggi pensieri. Saprete così programmare il vostro lavoro futuro con intelligente lungimiranza.

Gli astri vi aprono a soddisfazioni in famiglia e con le persone amiche con cui vi frequentate più spesso. Amanti focosi lo siete sempre stati, ma in questa giornata vedrete le vostre performance migliorare ancora di più. Ragionate su una questione di collaborazioni importanti che si sta delineando, per arrivare a una conclusione molto vantaggiosa. Saturno moderatamente positivo dal vicino del Capricorno vi invita a mantenere saldi i nervi e usare la vostra strategia di conquista.

Vi dedicherete ai vostri sport preferiti e alle escursioni, al mare o in montagna: potrete insomma fare il pieno di salute in questa giornata del vostro mese preferito. È arrivato il momento, con queste provocazioni astrali, di mettere da parte le esitazioni e di lasciarvi andare alle emozioni, specie se appartenete alla prima decade del vostro segno. Non vi mancherà un apporto economico mediamente discreto, garantitovi da Giove da tempo in stazionamento nel vostro segno, e, alcune piccole spese folli, non vi peseranno.

La comunicazione con gli amici appare spigliata e così la vita sociale che si colora di nuove interessanti relazioni. La giornata settembrina vi vede frizzanti e, se siete single, in condizione di potervi concedere romantiche evasioni. Grande fortuna e successi amatori per i single nati in gennaio. Lasciate da parte le preoccupazioni lavorative, che nel quotidiano vi hanno un po’ assillato nella settimana scorsa (specie se festeggiate il compleanno nella terza decade), ve ne liberate mentalmente con divertimenti ed evasioni.

Armonizzerete l'ambiente familiare con la vostra tipica dolcezza e anche quel tocco di scherzo e di gioco che amate usare in casa con grandi e piccini. La Luna si dispone in serata in un punto dello Zodiaco a voi delicato, la Vergine e vi apre a un momento di intensità emotiva da soddisfare. Se siete liberi professionisti la quiete della giornata stimola in voi la creazione di nuovi progetti. Un Nettuno illuminato vi consente di poter vedere lontano e fare affari promettenti, specie se festeggiate il compleanno dal 5 al 10 di marzo.