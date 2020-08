Oroscopo del giorno, le previsioni del 6 agosto segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 6 agosto.

Un gruppo di pianeti continua a spalleggiarvi in modo da garantirvi successi in diversi campi. Vi avvicinate alla persona che vi interessa in maniera fantasiosa e poco convenzionale. Se ancora non avete trovato un lavoro le vostre attitudini professionali potrebbero spingervi verso una posizione in cui avrete un ruolo di comando.

Un cielo molto armonioso per voi, quello di questa giornata di inizio agosto. Godete della compagnia di Urano che transita nel vostro segno e vi permette di essere teneri e dolci con la persona che avete al vostro fianco. Tante le attitudini e i talenti che potete mettere in campo se appartenete a questo versatile e infaticabile segno di Terra; agricoltura, giardinaggio (il classico pollice verde!), dall’abilità gastronomica alla profumeria, fino alla medicina.

Vi godete i buoni influssi di Venere ancora per un giorno nel vostro segno: vi alleggerisce l’animo da alcune preoccupazioni che vi avevano interessato nei giorni scorsi, specie se siete nati in maggio. Riuscite a dedicarvi alla persona che vi sta accanto mostrando tenerezza e dedizione. E il partner vi ricambia con gesti poetici e totalmente capaci di ripagare il vostro sentimento. Le attitudini e i talenti collegati con il vostro segno sono il commercio, la pubblicità, la vendita. Siete veri maestri nel saper proporre prodotti da mettere in piazza e da reclamizzare.

Profilo dei transiti abbastanza discreto. In mattinata può esservi qualche piccola seccatura in ambito familiare. Alcuni vostri conoscenti vi faranno entrare in contatto con una persona davvero speciale e che vi incuriosisce già a partire dalla serata. In un segno creativo come il vostro le attitudini e i talenti davvero si sprecano!

Giornata d’estate in cui fate venir fuori il vostro protagonismo, l’estro, la voglia di stupire il prossimo. Una stupenda Venere vi predispone felicemente a sintonizzarvi sul piano mentale ed emozionale con il vostro o la vostra partner. Riuscite a mostrare tutta la vostra spinta generosa nell’attività di insegnante che consente di distribuire conoscenza e sapienza a piene mani.

Prospetto astrologico di questa giornata d’agosto soddisfacente per voi, la vita familiare non intralcia quella più intima (sentimentale o sociale che sia). Giove continua a mandarvi influssi positivi e a far sì che il rapporto con la persona che avete accanto sia abbastanza appagante. L’artigianato e l’abilità manuale sono le valenze fondamentali del vostro segno, che governa appunto le mani.

Vi godete, se siete in vacanza, l’atmosfera di relax al mare, in montagna o nei luoghi di villeggiatura con tutta la voglia di assaporare il gusto dell’estate. Con Venere benefica vi godete momenti magici insieme al partner o alla partner che adesso vi fa battere il cuore. Saturno vi indirizza verso tutte le professioni giuridiche e legate al rispetto della legge, dunque anche l’inserimento nelle squadre di polizia, di ispettore e vigile urbano. Altro mestiere principe del segno è l’addetto alle agenzie matrimoniali.

Firmamento astrale rischiarato da pianeti che vi spianano la strada. Plutone nello specifico, vi dona la forza di volontà per farvi valere. È Saturno nell’amico Capricorno ora ad aprire le porte del vostro cuore a una nuova storia nata da poco. Plutone, pianeta massiccio governatore del vostro segno, vi spinge positivamente a giocare il vostro talento attivo e creativo nella politica, arte in cui siete uno dei segni più in gamba.

Giornata di inizio agosto che vi vede in piena esplosione di benessere fisico e psicologico. Qualche piccolissimo dissapore può sorgere soltanto in ambito familiare. Si impone la necessità di una scelta di costruzione e di programmazione paziente nell’ambito di una relazione affettiva che state portando avanti da tempo. Quali sono le vostre attitudini specifiche, quali i vostri talenti? Per via di Giove, pianeta della parola, un’eloquenza formidabile trova appoggio nella vostra bella e inconfondibile voce.

Un nuovo giorno d’agosto abbastanza sereno vi attende. Un’affettività forte e stabile vi caratterizza, che abbiate un rapporto che si porta avanti nel tempo o un legame da poco iniziato, specie se appartenete alla seconda decade. A un segno concreto e laborioso come il vostro, si addice ogni sorta di professione prescelta. La vocazione più chiara è comunque data dai posti di comando o dall’esercizio del potere.

Gioco dei transiti abbastanza positivo in questa prima parte d’agosto che vede la presenza di un Marte fortunato nel segno amico dell’Ariete a portarvi una discreta armonia in campo familiare e nel settore delle amicizie. La Luna vi promette una capacità di sintonizzarvi con la vostra dolce metà, che fa innalzare il vostro rapporto d’amore a vertici da voi non provati da tempo, se avete la fortuna di coltivare un legame stabile. Per un segno d’Aria estroso il ventaglio delle possibilità delle attitudini professionali si allarga di molto. Urano, vi dona capacità tecnologiche di primordine e notevoli abilità informatiche.

Cielo di agosto che vi trova in una condizione mentale e fisica perfetta. Momento di appassionato coinvolgimento e emozioni alle stelle, specie se appartenete alla prima decade pescina. Il vostro segno i cui numi tutelari sono Nettuno, Luna e Giove, ha moltissime chance di professioni e talenti, anche e soprattutto di tipo artistico, da mettere in campo.