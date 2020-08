Cristiano Ronaldo lancia la sua linea di occhiali da sole

Archiviata la Serie A con la vittoria del suo secondo scudetto italiano e prima della sfida senza appello per i quarti di Champions League contro il Lione, Cristiano Ronaldo trova il tempo di presentare la sua linea di occhiali da sole in collaborazione con Italia Indipendent, il brand di Lapo Elkann

"CR7 Eyewear" così si chiama, e non poteva essere diversamente, la prima collezione con l'azienda italiana. Il sette è il suo numero, che ora coincide con il totale di campionati vinti dal fuoriclasse portoghese in 3 campionati europei: Inghilterra, Spagna e Italia.

Disponibili in tutto il mondo

L'annuncio della collaborazione tra il nipote dello storico presidente della Vecchia Signora, l'avvocato Gianni Agnelli, e il campione bianconero è stato dato a febbraio poco prima del lockdown e adesso gli occhiali sono acquistabili online a livello mondiale sulla piattaforma CR7-Eyewear.com. Lo stile della Juventus ha influenzato senz'altro quello scelto dall'attaccante per i suo occhiali, caratterizzati da un design facilmente riconoscibile, pieno di dettagli e di personalizzazioni, come gli intarsi sulle aste e sui frontali con il numero 7. Il Logo CR7 e la firma di Cristiano Ronaldo sono impressi sulla lente con tecnica laser. Lapo Elkann, fondatore e Direttore Creativo di Italia Indipendent, commentando la collaborazione, ha dichiarato: "La passione, la determinazione e l’elevata attenzione ai dettagli sono la conferma ulteriore che l’icona del calcio mondiale (Cristiano Ronaldo) è sempre un passo avanti"

La collezione

Sono 5 le varianti di colori che danno personalità a ognuno dei 7 modelli della collezione. Divisa in tre categorie di prodotto realizzate in metallo, acetato e TR90. I modelli sono in grado di soddisfare un'ampia gamma di gusti, da quello più classico in nero, o tartaruga, ad alcune combinazioni originali come quella dell'aviator dorato con lente a specchio oro o il modello con montatura trasparente e lente sfumata. Non poteva mancare di certo l'occhiale bianconero ispirato ai colori della Juventus.