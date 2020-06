Oroscopo di oggi 9 giugno, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 9 giugno.

Previsioni astrologiche per voi molto promettenti. Guidati da una Luna favorevole, si preannunciano realizzazioni personali sotto tutti i punti di vista. Accorgetevi di chi vi sta lanciando segnali da tempo, se veramente volete porre termine alla vostra condizione di single. Non vi pentirete delle mosse, anche audaci, che potrete compiere. Risolvete un impegno professionale con una maestria che i vostri superiori apprezzano dandovi pubbliche attestazioni di stima.

Saggi e prudenti, affrontate al meglio una giornata che si prospetta prospera e sorridente. Una Luna stimolante vi rende più audaci del solito in amore, soprattutto se appartenete alla seconda decade. Per tutti appare sollecitata la volontà di sentirsi amati. Immergervi nel flusso di sentimenti intensi e ricambiati non vi farà paura. Il vostro spirito di lavoratori instancabili vi rende autentici punti di riferimento in campo professionale.

Fate oggi una sorta di bilancio sentimentale su quel che vi convince o no del rapporto d’amore che state vivendo, su quel che potete ancora tenere con voi e ciò che invece potrebbe essere eliminato. Oggi organizzate anche i piani di lavoro per il futuro, per partire verso una vera e propria riscossa. Se la vostra attività si svolge in autonomia, dovrete far emergere con sempre maggiore convinzione la vostra personalità.

Mercurio, in particolare se festeggiate il vostro compleanno dal 2 al 10 di luglio, dà largo spazio ai sentimenti. Ascoltate con attenzione la persona che avete accanto e ne verrete ricambiati nel modo migliore possibile. Successi importanti per i single, soprattutto se giovanissimi. Sapete istintivamente che il vero gioiello da cui non separarsi mai è il vostro estro fantasioso e nella vostra attività lavorativa lo sfruttate pure in questa giornata.

Sarete oggi al centro di scambi affettivi in famiglia, di relazioni amichevoli, di contatti tra conoscenti vecchi e nuovi. I rapporti a due nella prima metà della giornata sembrano andarvi un po’ stretti: avvertite la necessità di prendervi maggior spazio vitale. Concedetevi qualche libertà senza, però, danneggiare la vostra relazione. L’ambizione può essere una valida molla per agire costruttivamente e raggiungere i vostri obiettivi professionali. La competizione con i colleghi rappresenta un ulteriore pungolo per il successo.

La solidità e la sicurezza in voi stessi vi permettono di gestire egregiamente alcune situazioni patrimoniali che interessano la vostra famiglia d’origine. Analizzate con attenzione impegni professionali e incombenze e faccende domestiche di vario genere, sempre all’ordine del giorno: così scoprirete chi ritiene di avere qualche conto in sospeso con voi in casa e in ufficio. Un’irresistibile voglia d’indipendenza guida la vostra carriera lavorativa. Ricercare i vostri spazi di libertà diventa il motivo predominante della giornata, programmando intelligentemente le mosse future. Sappiate moderare le spese eccessive.

Nuovo giorno baciato da una fortuna che accende il vostro innato senso dell’umorismo, la voglia di divertirvi con gli amici, la tendenza a muovervi e viaggiare in gite lunghe o semplicemente fuori porta. Un tocco di spumeggiante verve vi caratterizza, se siete single e cercate la vostra anima gemella. La vostra natura è, malgrado le apparenze, attiva e concreta: oggi sarà molto stimolata da significative occasioni per investire e, nel lungo periodo, ricavare utili.

Il vostro infallibile intuito vi dice che questo giorno vi darà gratificazioni personali, sia emotive che professionali, in particolare se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 12 novembre. Proseguite sicuri per la vostra strada e per il momento andate dove vi porta il cuore: non ve ne pentirete. Sul lavoro sarete decisamente agguerriti, ma sappiate moderare le vostre richieste e le tentazioni, magari anche inconsapevoli, di essere invadenti.

Casa e famiglia vi chiedono impegno e rigore: voi vorreste volgere lo sguardo altrove, ma adesso dovete tenere ben piantati i piedi per terra. Siete oggi a un crocevia della vostra esistenza affettiva in cui vi si chiede di scegliere: la razionalità per decidere non vi manca. Anche se il vostro carattere conciliante non vorrebbe scontentare nessuno, provvederete a saggi rinvii e, tra qualche settimana, avrete le idee più chiare e la forza morale per imporvi. Un capo sul lavoro vi dimostra tutta la sua stima per il modo di procedere che avete saputo mettere in campo in ufficio, riempendovi così di un orgoglio più che legittimo.

In famiglia vi impegnate per risolvere una questione un po' spinosa che si è verificata nei giorni scorsi tra i vostri parenti. Nella vita sentimentale accorgetevi di chi vi fa gli occhi dolci e non volgete lo sguardo altrove: l'amore sta bussando alla vostra porta. Sul lavoro l'operosità è al massimo e porta a una sana efficienza produttiva e a risultati da record: da segno di Terra autentico sapete che impegnarvi nella vostra professione allontana le nevrosi.

Un fascino smagliante diventa il vostro prezioso lasciapassare per aprire nuove porte senza forzare troppo la mano. In campo sentimentale sarete passionali e coinvolgenti. L'amore vero è imperfetto e non segue regole, ideali irraggiungibili e formalismi cui a volte anche un segno così controcorrente come il vostro può essere attaccato. Gli ottimi risultati dell’impegno professionale costante, da voi dimostrato con notevole rigore, rendono il vostro spirito più leggero.

Plutone risveglia i sensi e vi spinge a dichiararvi senza paura a chi ha colpito di recente il vostro cuore. Come al vostro solito, non usate però armi dirette di seduzione, ma preferite tattiche insolite, morbide e delicate, per giungere a far capire i vostri sentimenti a una persona che vi interessa davvero tanto. Sul lavoro, programmate intelligentemente l’attività futura, sicuri che il modo di procedere che state mettendo in mostra presto porterà ottimi risultati.