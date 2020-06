Oroscopo del giorno, le previsioni del 10 giugno segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 10 giugno.

Le amicizie autentiche, per voi così fondamentali, richiedono una partecipazione che in questa giornata riuscite a inserire con la vostra delicatezza e garbo.



La vostra personalità si mostra a volte timida e schiva. Questa volta, però, verrà fuori il vostro spirito indomabile. Sarete in grado di mostrare la forza dei vostri sentimenti, con chi ha riaccesso le vostre emozioni. Se svolgete una professione che a che fare con il commercio e la vendita siete oggi super protetti dalla buona sorte zodiacale.

Sapete ascoltare quest’oggi il richiamo dei sensi, pur conservando un solido autocontrollo, peraltro così caratteristico del vostro segno natale. Un incontro occasionale, però, vi manderà in tilt, liberando una genuina volontà di amare. Se il vostro capo vi tartassa oggi in ufficio, grazie alla lucidità e al vostro autocontrollo sarete in grado di rispondergli a tono.

Non vi mancheranno il sorriso e la battuta pronta, a maggior ragione se festeggiate il vostro compleanno dal 21 al 26 di maggio. La vostra capacità di farvi avanti vi torna utile per conquistare una persona che vi piace moltissimo. Non avete fortunatamente preoccupazioni economiche, ma tenete sotto controllo il vostro gusto per le costanti, piccole spese frivole che potrebbero portar via oggi un po' dei vostri introiti.

Approfittatene per mettere a posto alcune relazioni sociali in cui si richiedono un’esposizione brillante, battute pronte e un fresco senso dell’umorismo. Se il vostro cuore è libero, riuscirete ad approcciare con molta facilità le persone. Veri geni dell’arte di maneggiare il denaro, lo dimostrate anche in questa giornata con una capacità di spendere che si rivela sempre oculata per voi e per chi vi sta accanto.

Una passione che vi prende nell’anima e nel corpo sta nascendo e ne sentite tutto il suo potente influsso. Venere transita in posizione benefica dal segno dei Gemelli, vostro alleato fondamentale e vi aiuta a gestire i bollenti spiriti cercando di non farvi portare troppo fuori dalla realtà. Questa ipotesi previsionale tende ad essere più incisiva se siete nati tra il 25 di luglio e il 2 di agosto. Cercate di mantenere un’oculata prudenza nelle manovre economiche di quest’oggi.

Oggi vorrete esprimere tutta la carica di grinta con la persona che avete accanto, dimostrando che l’affiatamento si conquista giorno per giorno, non dandolo mai per scontato. Chi è ancora single vive in maniera disimpegnata un incontro amoroso che risulterà molto appagante. Una promettente occasione di investimento immobiliare si profila oggi a casa di parenti stretti. Siete la persona ideale per capire quanto possano fruttare alcune manovre che vi occupate di gestire e sostenere.

Le amicizie che riuscite a intrecciare oggi avvengono in maniera spontanea, senza particolari diffidenze e sono destinate a giocare ruoli futuri importanti nella vostra vita. Mettete nel conto, ogni tanto, che qualcuno non resti imbambolato dal vostro sorriso e piuttosto impegnatevi a capire cosa a voi piaccia delle persone che avete incontrato e che conoscete da poco. Se credete che i vostri figli siano particolarmente scialacquatori delle sostanze di famiglia, mettete limiti più ferrei alle loro richieste.

Fascino e bellezza fisica sono alle stelle, non si discute: Marte vi regala un carisma capace di risvegliare e attrarre anche i caratteri più assonnati dal letargo invernale. Se siete in un rapporto stabile, assaporate il clima di totale concordia nel ménage coniugale. Pensate a un investimento su una casa che da tempo avete in mente di realizzare. Il consiglio di un conoscente stretto, amico di famiglia, vi aiuta su come muovervi.

L’espansione gioiosa che saprete dimostrare nel vostro rapporto di coppia rende radioso all’esterno lo stare insieme alla vostra dolce metà. Giove vi rende lucidi, attivi e capaci di intavolare trattative che risolvono situazioni patrimoniali significative. Si sciolgono così nodi che, per questioni economiche, vi avevano un po' preoccupato in famiglia. Avete avuto ragione su tutto: ora meritate maggiore rispetto.

Vi abbandonate al caldo abbraccio dell’estate, ormai entrata a pieno ritmo e, se ancora siete cuori solitari, a trovare la persona che fa per voi. Non sprecate il sex-appeal di cui disponete e concedetevi al richiamo del desiderio. Ci sono astri che vi creano ansie economiche facendovi un attimo esagerare, in particolare se siete nati nella seconda e terza decade capricornina. Fidatevi dell’attitudine alla conservazione di ogni vostro bene, superiore a quella di tutti gli astri segni dello Zodiaco e dormite sonni tranquilli.

La gentilezza d’animo di cui sapete dare prova è il biglietto da visita con cui si afferma la vostra autentica classe. Se appartenete alle prime due decadi del vostro segno, vari incroci planetari rendono vivace, anzi molto trafficata la vostra vita sentimentale. Viceversa, se appartenete alla terza decade, un’eventuale condizione di solitudine risulterà una scelta voluta e potrà servire per ricaricarvi. Gestite una intricata questione patrimoniale con la grinta che vi contraddistingue. L’ambiente familiare saprà apprezzare il vostro operato rendendovene infine merito.

Molti pianeti sono a vostro favore e vi conducono verso orizzonti di affermazione professionale e personale. Plutone nel segno vostro alleato del Capricorno vi porta a intrecciare vivaci flirt con una certa disinvoltura, per voi piuttosto insolita. Siete frizzanti e dinamici: l’ideale per combinare incontri molto soddisfacenti sul piano dell’eros. Gratificati sul piano morale e materiale, è tempo di una riflessione spirituale, in particolare se siete nati dal 9 al 13 marzo.