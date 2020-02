La Milano Fashion Week 2020 si apre nel segno di "China we are with you". FOTO

La Settimana della moda milanese si apre nel segno della vicinanza alla Cina colpita dall'epidemia da Coronavirus. La Camera della Moda ha lanciato la campagna "China we are with you", un'iniziativa per consentire al mondo della moda cinese, che non potrà presenziare alla Milano Fashion Week, di assistere ai momenti chiave della kermesse attraverso la tecnologia