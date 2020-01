Grammy Awards 2020, i vincitori e i look più stravaganti. FOTO

Billie Eilish è stata la vera star dei Grammy vincendo in tutte le principali categorie. La 18enne si è portata a casa il premio nella categoria miglior artista esordiente, miglior album dell'anno (When We Fall Asleep, Where Do We Go?), miglior canzone dell'anno e miglior registrazione dell'anno (Bad Guy). 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?' ha vinto anche nella categoria minore di Best Pop Vocal