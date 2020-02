Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo del 20 febbraio.

Venere continua la sua sosta nel vostro segno. Avete dinanzi una giornata in cui la gioia di vivere si associa a una forma psico-fisica eccellente. In amore, il bel team celeste composto da Sole, Nettuno e Mercurio, nel segno dei Pesci, vi rende decisamente romantici. Un incontro recente che vi ha fatto battere forte il cuore non smette di abitare nei vostri pensieri. Sul lavoro, infine, è tutto un fiorire di conferme del vostro buon operato, di progetti e di iniziative, in special modo se appartenete alla terza decade.

Cielo reso vivace da ottimi transiti planetari. In particolare dalla Luna che occupa un punto zodiacale per voi felicissimo: il segno del Capricorno. In amore Plutone è il vostro alleato e vi infonde una notevole energia, non solo di tipo fisico, ma anche mentale, per non lasciarvi sfuggire nessuna buona occasione, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 10 al 14 del mese di maggio. Per quanto riguarda il lavoro, invece, c’è una partita coinvolgente da vincere, in particolare se avete scelto di abbracciare una libera professione. La scintilla del genio ve la regala la coabitazione tra Sole e Mercurio nei fantasiosi Pesci.

Un quadro astrale sereno-variabile quello che si apre per voi in questo giorno di febbraio. In amore siete circondati da un clima particolarmente romantico e affettuoso di cui però non andate pazzi. Siete infatti un segno decisamente scanzonato e cercate di alleggerire le situazioni. Per quanto riguarda la gestione delle finanze, c’è una significativa occasione di investimento economico su cui non vi potete tirare indietro. Chiedete consiglio a un amico competente per non perdere questo treno.

Conformazione planetaria di metà febbraio in cui subite la negatività di Marte che transita nel segno del Capricorno. In amore, in compenso, esplode intensa la passione. È Urano dal Toro a non farvi smettere di provare emozioni, sia che abbiate una relazione di lungo corso o che condividiate un rapporto occasionale. A sentire questi buoni influssi oggi saranno soprattutto i nati dal giorno 24 al 28 del mese di giugno. Per quanto riguarda la gestione delle finanze, riuscite a maneggiare il denaro con ottima disinvoltura, specie se festeggiate il vostro compleanno nella terza decade. E non vi mancherà neppure il giusto istinto che vi farà approfittare di un affare particolarmente fruttuoso.

Quest’oggi è una strepitosa Venere nel segno vostro amico dell’Ariete, con la sua forza trainante, a farvi andare più lontano, sia in senso morale che materiale. In amore, un’esplosiva voglia di vivere vi sprona. Immergetevi in sentimenti intensi e ricambiati, specie se siete da poco entrati in un nuovo legame. Per quanto riguarda la sfera professionale, infine, fioriscono nuove iniziative lavorative che danno spazio al vostro estro personale in modo più specifico, sia che svolgiate una libera professione o che abbiate un’attività dipendente. Vi potete considerare mediamente soddisfatti e dire che la vostra vita scorre serena sotto un cielo privo di nubi.

Avete davanti un cielo che progressivamente diventa privo di nuvole. È la Luna a guidare le danze, dal segno amico del Capricorno. Per quanto riguarda il vostro orizzonte astrologico sentimentale due pianeti si stagliano a darvi indicazioni contrapposte. Da un lato un Nettuno che vi invia stimoli di conquista a tutti i costi, dall’altro un Plutone che vi suggerisce tattiche di attesa e di riflessione prima di lanciarvi in appassionate sfide sentimentali. Sul lavoro, infine, non date retta ad alcuni pettegolezzi che circolano oggi in ufficio e vi farebbero solo perdere tempo. Procedete invece per la vostra strada.

Ancora una giornata in cui dovrete fronteggiare qualche lieve malessere o qualche passeggera piccola malinconia, specie se festeggiate il vostro compleanno in ottobre. Saturno e Venere, i vostri due principali numi tutelari, continuano infatti ad abitare in due segni per voi ostili: Capricorno e Ariete. Per quanto riguarda la sfera amorosa, a tenere il timone c’è il vostro spirito indomito che vi renderà più decisi del solito, pronti per scelte affettive controcorrente. Andare controvento, d’altronde non vi è mai stato difficile. Infine, sul lavoro, l’impegno profuso nell’ultimo periodo produrrà oggi i risultati sperati, che accoglierete con grande soddisfazione.

Continua per voi una scalata verso il successo che pare quasi inarrestabile. Il “quasi”, tuttavia, è d’obbligo poiché nel segno del Toro si sta muovendo un robusto Urano a provocare qualche piccola contrarietà. In amore, di contro, assaporerete passioni da gustare fino all’ultimo respiro, lasciandovi sfiorare contemporaneamente da note di romantico abbandono. Per quanto riguarda il lavoro, infine, Plutone nel segno amico del Capricorno dispensa una fortuna che agirà a vostro completo favore.

Cielo rischiarato da una splendida presenza di Venere. Una grande energia accompagna le vostre azioni e vi rende estremamente volitivi. In amore, un sentimento antico sembra riaffacciarsi facendo riaccendere nuove speranze e desideri. Sotto sotto siete un segno sentimentale: è inutile che lo neghiate. Per quanto riguarda il lavoro, Plutone mediamente positivo vi impone di seppellire l’ascia di guerra e ragionare: mosse guidate dalla fredda razionalità vi faranno padroneggiare situazioni che vi avevano in precedenza visto in difficoltà.

Situazione astrale di metà febbraio che rivela qualche lieve contrarietà. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, se siete single, Nettuno e Giove stanno pianificando il crollo delle vostre resistenze razionali per dare spazio all’emotività. Malgrado la vostra fama di duri (che spesso non è del tutto reale), siete sul punto di innamorarvi, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 28 del mese di dicembre al 5 del mese di gennaio. Infine, sul lavoro, due dei pianeti più coinvolti nell’espressione dell’intelligenza, Saturno e Mercurio, contribuiscono a farvi trovare una buona concentrazione grazie alla quale portare a termine tutti gli incarichi giornalieri.

Profilo celeste gratificato da ottimi influssi planetari, in particolare dai buoni effetti di Giove che transita in angolo felice dal segno del Capricorno. In amore, navigate in acque tranquille dopo aver attraversato cieli coperti di nuvole. L’avvenire radioso che vi si prospetta con la persona che avete al vostro fianco ve lo siete proprio meritato. Sappiate proteggerlo con la pazienza e l’equilibrio necessari. Infine, sul lavoro, se ambite ad arrivare a posizioni di comando, lo Zodiaco vi chiede di fare chiarezza in voi stessi e di riordinare le vostre carte con cui desiderate sfondare. Non scordate la pazienza e una lenta e meditata operazione di programmazione.

Panorama dei transiti planetari segnato dalla presenza di Giove che abita felicemente il segno amico del Capricorno portando buoni influssi. In amore, la Luna può provocare qualche piccolo capriccio della persona amata. Se siete single invece il discorso cambia: è molto probabile che un incontro avuto tempo fa con una persona “speciale” possa riproporsi ancora quest’oggi. Ne assaporate tutte le conseguenze senza lasciarvi sfuggire di mano la scintilla del desiderio. In ambito lavorativo quasi tutti i pianeti che sono deputati alla concentrazione razionale, all’intelligenza e alla lucidità mentale appaiono ben disposti per voi. Dalla Luna, a Mercurio e Nettuno, da Saturno a Plutone, nessuno manca all’appello. Approfittatene nel migliore dei modi.