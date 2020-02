Oroscopo del 21 febbraio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 21 febbraio.

Un’irresistibile voglia d’indipendenza vi prende, sia nella carriera che nella vita privata ricercate i vostri spazi liberi. Uscire con gli amici o guardare il vostro sport preferito in tv può aiutarvi a distrarvi un po'. Qualche incomprensione col partner ma alla fine torna il sereno. Sul lavoro fate particolare attenzione a non esporvi troppo con il vostro capo.

È una giornata ricca di novità! Sul vostro cielo c'è un’assenza quasi totale di aspetti negativi. In amore una limpida razionalità vi sostiene per riuscire a chiarire dei dubbi. In serata ritrovate leggerezza e dolcezza. Saturno e Plutone, vi danno un ottimo rapporto con l’autorità. I vostri colleghi vi stimano e apprezzano così come i vostri capi.

Un desiderio di bellezza, di cultura vi prende, dandovi la voglia di stupire il prossimo. Dal design, al cinema, dalla moda alla grafica: siete un proliferare di iniziative e di idee. Quando siete innamorati siete sensibili e vulnerabili, potreste esserlo anche oggi con il vostro nuovo amore. Siate lucidi e attendete i tempi giusti. Al lavoro primeggiate sui colleghi, la Luna e Venere sono i vostri alleati fondamentali e vi consentono di vincere.

In questo cielo di fine inverno la configurazione astrale è discreta. “Love is in the air”, non è solo una canzone, vi sentite davvero sulle nuvole! Strano per voi ma lasciatevi trasportare e godetevi la possibilità di incontri galanti. Attenzione a come vi comportate con l’autorità. Cercate di rimediare e accettate consigli da persone esterne. Se siete lavoratori dipendenti potreste incontrare qualche difficoltà con i capi con cui non siete in sintonia.

Basta il vostro sorriso per aprire tutte le porte! In amore, siete in un momento di profonda trasformazione affettiva. Vi circondate degli affetti più sinceri, dedicando a una nuova amicizia una cura particolare che forse è destinata a trasformarsi in amore. Al lavoro scrollatevi di dosso alcune pesanti responsabilità e veleggiate verso lidi più tranquilli con un occhio puntato sulle finanze.

Gli affetti familiari richiedono una cura maggiore e voi siete pronti a riservargliela. Siete alla vigilia di nuovi percorsi sentimentali da seguire per dare nuovo smalto alla vostra vita e la fortuna vi appoggerà. Pensate di realizzare molti progetti lavorativi: alcuni avranno successo. Se svolgete la libera professione, vi muovete con totale disinvoltura giocando su più tavoli.

Una Luna entrata nel segno alleato dell’Aquario vi riporta la calma e l’equilibrio in famiglia. Il vostro stato di salute è soddisfacente. Avrete la possibilità di chiarirvi con il partner. Grazie alla potenza della comunicazione, il rapporto d’amore si rafforza. Sul lavoro avete fermezza di polso ma sapete allo stesso tempo essere morbidi e misurati.

Una fase di nervosismo e di malessere passeggero non vi deve inquietare. Controllate però la salute: potrebbe trattarsi dei tipici malanni di stagione. Al cuore, si sa, non si comanda. È quello che oggi vi dovete dire senza cercare di contrastare un sentimento d’amore che vi sta nascendo dentro. Giocate una partita intrigante sul piano professionale. Giove e Saturno vi donano le carte giuste per vincere.

Oggi avete una notevole energia da spendere. Attorno a voi ci sono tanti amici e diverse persone che vi apprezzano e sono conquistate dal fascino del vostro calore umano. La vostra capacità di conciliazione e mediazione raggiunge vette altissime. In amore qualche momentaneo stop per le conquiste sentimentali. Se avete scelto la libera professione, Venere vi apre nuove occasioni dove potete dimostrare quanto valete.

Quadro dei transiti molto generoso per voi. Saturno e Plutone occupano stabilmente il vostro segno dandovi modo di coltivare con successo le vostre ambizioni sentimentali. Venere vi rema contro e vi può temporaneamente mettere alcuni bastoni tra le ruote. Niente paura, si risolve tutto

È possibile che ci sia qualche problematica in famiglia. Portate pazienza, nel giro di un poco questa situazione dovrebbe definitivamente risolversi. In amore si possono verificare momentanee reazioni incontrollate verso la persona amata, dettate dalla possessività. Gestite i vostri risparmi con grande oculatezza e vi fate attrarre da una promettente occasione di investimento proposta da una persona competente.

È il giorno giusto per organizzate un viaggio. Venere vi dona un fascino irresistibile e nel caso di nuovi amori potreste metterlo in campo con grande slancio. Al lavoro coordinate con successo le competenze e i vari ruoli di cui siete responsabili. Marte, Giove, Saturno e Plutone sono i paladini di una lenta ma calibrata ascesa al successo.