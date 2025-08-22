Da "Skibidi" a "delulu", le nuove parole del Cambridge Dictionary

Introduzione

Anche l'inglese, al pari di altre lingue, cambia e si reinventa a seconda dei trend e delle mode, specie se virali sui social. Ed in particolare, più che dalla letteratura o dalle accademie, nuovi vocaboli ultimamente arrivano direttamente da ciò che spopola su YouTube o su TikTok. A confermalo la nuova edizione del Cambridge Dictionary, uno dei più autorevoli dizionari in tutto il mondo, che ha di recente ha ufficializzato l'ingresso di termini come "Skibidi", "Delulu" e "Tradwife" nel suo prestigioso repertorio linguistico.