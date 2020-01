Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 17 gennaio.

Ottime influenze in famiglia, in cui riuscite a ritrovare quiete e armonia. I legami con gli amici sono ispirati dalla voglia di condividere interessi sociali, politici, ideologici e anche mondani. È passato un momento che aveva dato loro qualche fibrillazione e ansia da un punto di vista sentimentale. In serata vi concedete una cena romantica. Recuperate un rapporto con un collega con cui avevate avuto tempo fa uno scontro. Instaurando un dialogo aperto e sincero riuscite a sgombrare il campo dai dubbi e dalle situazioni di fraintendimento che si erano create.

Una fase di buon equilibrio psicofisico, accompagnata da un ottimo umore, vi contraddistingue in questa giornata di metà gennaio. La vostra natura operosa e infaticabile viene fuori in una questione che il partner deve risolvere. Riuscite a dare il vostro contributo prezioso, incassando la stima e l'affetto della persona amata. Se svolgete un'attività autonoma, a contatto col pubblico, avrete oggi la possibilità di una maggiore fluidità e organizzazione pratica negli scambi. Sappiate approfittarne e fatevi guidare dal vostro intuito.

Il clima si fa congeniale a quelle che sono le vostre prerogative e attitudini. In famiglia, ma anche nei vari contesti sociali, vi trovate a esibire la vostra natura autentica. Una nuova fiamma sta per farsi strada nel vostro cuore. Attenzione se svolgete una professione che ha a che fare con la gestione del denaro, come il commercio e la vendita al pubblico. Potreste avere qualche difficoltà ad essere precisi e a valutare bene le transazioni.

Grazie al vostro carattere conciliatore siete riusciti a trovare punti di raccordo tra le varie anime della vostra famiglia. Non vi date pensiero di fronte a qualche silenzio che avvertite nel vostro partner questa giornata. I dubbi si diraderanno progressivamente entro sera. Un po' di apatia e di svogliatezza vi accompagna in ufficio. Non preoccupatevene più di tanto.

Giornata caratterizzata da un miglioramento nel tono e nell'umore, facilità di intesa nell'ambito familiare, in special modo se siete nati in luglio. Chi di voi appartiene all'ultima decade assapora il nascere di un grande amore. Grandi soddisfazioni erotiche per i single. Scorre in modo un po' monotona per voi oggi la routine lavorativa, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 24 al 29 del mese di luglio. Il fatto che non ci siano incombenze vi rende meno faticoso lo stare in ufficio, ma allo stesso tempo non avere stimoli vi fa sentire un po' apatici e poco creativi.

Imparerete a fidarvi di più del vostro intuito, talento che di solito tenete custodito e di cui vi servite con una certa diffidenza. Sensibili alle esigenze dell'altro, anticipate ogni più piccolo desiderio della vostra dolce metà. Sul lavoro mostrate un grande stakanovismo che vi fa raddoppiare le energie. In arrivo per voi ci sono risultati straordinari anche sotto il profilo economico che non vi dispiacciono affatto.

In famiglia e nel circuito delle vostre amicizie più strette si stabiliscono rapporti più intensi e solidi. Per alcuni di voi ci sarà da prendere una decisione in ambito affettivo. Fidatevi interamente del vostro intuito e non sbaglierete. Il tempo vi darà interamente ragione. Costruite passo su passo il vostro successo personale. Sarete più volitivi e aggressivi del solito nel vostro ambito di attività.

Vi ritagliate in famiglia lo spazio che ci vuole per farvi sentire appagati e godete in particolare della compagnia di bimbi piccoli, di nipotini e di parenti anziani. Avrete occasioni di incontro da non sottovalutare in campo erotico, ma anche, in generale, sotto il profilo sentimentale. È arrivato il momento di gestire i vostri soldi e, eventualmente, collocarli in una posizione di investimento opportuno, conveniente e valido. L'acquisto di una casa potrebbe essere la strada più giusta. Una persona di famiglia, seria e competente vi aiuta nell'impresa.

Un nuovo interesse sentimentale è sorto all'orizzonte. Datevi da fare e provate a muovere i fili, a creare le condizioni affinché questa nuova storia d'amore possa entrare a far parte pian piano della vostra vita e in modo integrante. Se fate un lavoro che utilizza la parola e il linguaggio, la modulazione della voce (cantanti e presentatori) o la comunicazione persuasiva, riuscirete a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Buone le prospettive sulla salute e sulla forma fisica che si mostra in una fase smagliante. Trovate in una persona nuova quello che da tempo stavate cercando. Con il vostro tipico carattere delicato, attento all'altro, paziente e razionale vi dedicate alla costruzione di questo nuovo legame. Ricevete finalmente una notizia che aspettavate da tempo al lavoro. L’attestazione di stima e di rispetto che vi meritavate è arrivata e vi riempie di autentico orgoglio.

Siete decisamente favoriti dalla buona sorte in campo sentimentale e se volete rinnovare o ridare vita a situazioni amorose rimaste in sospeso non avrete che da muovervi. Nell'attività odierna andate forti, soprattutto se svolgete una professione che si lega al contatto con gli altri, col prossimo e la conduzione di un lavoro di una squadra o un'equipe.

La giornata si caratterizza per essere equilibrata e razionale, la conduzione della vita familiare trova uno scorrimento fluido e sereno. Le vostre mete sentimentali, a volte irraggiungibili, trovano limiti e freni razionali. È arrivato il momento di mettere i vostri soldi al sicuro e provare a effettuare qualche seria forma di investimento.