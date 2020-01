Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 18 gennaio.

Prima di tutto la salute e la forma fisica in generale sono gratificate da un momento di particolare benessere. Chi è single sente un'aria nuova e vuole guardarsi con più attenzione attorno, cercando la propria anima gemella. Se lavorate anche oggi questo è il giorno in cui si smussano rapidamente contrarietà dovute a fraintendimenti precedenti. Il vostro carattere schietto e profondamente sincero vi invita a essere chiari e questo vi favorisce in tutto e per tutto.

Con una situazione celeste piuttosto complicata è possibile siate soggetti a qualche malanno di stagione. Se il vostro partner vi chiede di uscire la sera, di essere più "social", di frequentare gente nuova, sappiate essere comprensivi e accontentate questa sua esigenza. Vedrete che anche il rapporto di coppia ne beneficerà. Vi si mette troppo sotto torchio con impegni e fatiche che altri non vogliono proprio sobbarcarsi oggi. È legittimo il vostro sfogo e le rimostranze che fate a chi di dovere.

Aria nuova nella vostra vita sentimentale e, soprattutto se siete single, ruscirete a rinnovare le conoscenze e trovarvi interessi sentimentali più vivaci e coinvolgenti. Se avete in mente di cambiare, se il vostro proposito è quello di migliorare la situazione lavorativa, avete la possibilità di farlo mettendovi in gioco.

Ci può essere la necessità di sistemare alcune questioni familiari che sono rimaste in sospeso e vi hanno dato preoccupazioni. Per il vostro temperamento pacifico e poco ambizioso e per nulla combattivo, importa la fluidità di una vita affettiva che si svolga senza grossi scossoni, con una bella intesa passionale e una solida comunicazione mentale. Riuscite a far quadrare il cerchio se ancora oggi lavorate, grazie al vostro intuito.

Forma fisica e mentale al top. In campo sentimentale siete stimolati a volere il meglio, in ogni caso, ma a volte vi trincerate dietro motivazioni di incombenze e di occupazioni varie che appaiono quanto mai pretestuose. Se lavorate anche oggi che è sabato, i vostri rapporti con i colleghi possono risentire di qualche lieve screzio dovuto a una mancanza di comprensione sugli obiettivi professionali. Sappiate sorvolare su alcune questioni e vedrete che tutto si aggiusterà nel giro di poco.

In maggiore evidenza in questa giornata la parte passionale del rapporto d'amore che prende il sopravvento su quella emotiva e sentimentale. Se siete cuori solitari, avrete davanti un momento molto interessante per quanto concerne la voglia di avventura, il gusto per il gioco e il divertimento che non implicano coinvolgimenti profondi. Sia che facciate un lavoro dipendente oppure che abbiate abbracciato la libera professione, la vostra carriera sta per ricevere una bella sferzata di energia accompagnata da un apporto di fortuna esterna che non fa certo male.

Gli astri vi aiutano ad aggiustare qualche divergenza che si era creata tra voi e la persona che avete accanto nei giorni scorsi. Per i single della terza decade si prevedono grandi exploit erotici. Alcune vostre brillanti ambizioni professionali debbono temporaneamente essere tenute nel cassetto. La preparazione a quella che sarà la nascita di questi progetti è, però, già iniziata e vi trova infaticabili operatori.

Qualche piccolo dissapore tra voi e la persona che vi sta accanto serve a mettere giusto un po' di pepe al rapporto di coppia. Lo Scorpione detesta le situazioni convenzionali, comode e ha bisogno di quel minimo di sfida per stimolarlo e farlo sentire vivo anche (e forse soprattutto) in amore. Siete soddisfatti di un investimento che vi era stato proposto e che adesso sta dando frutti consistenti.

Una luminosa Luna vi regala lo slancio di calore umano e la voglia di innamorarvi, se il vostro cuore è ancora libero. Se lavorate anche oggi, dimostrate di essere dei fuoriclasse nel risolvere un quesito che vi era stato posto. Sciogliete ogni dubbio e date un grosso contributo alla squadra di lavoro di cui fate parte. I capi vi esprimono la grande considerazione in cui vi tengono.

La componente erotica e appassionata della vita affettiva ha oggi la prevalenza su quella tipicamente emozionale. Grande successo per chi voglia provarsi in avventure, gusto dell’evasione dai legami anche di lunga durata, pure per i cuori più costanti e fedeli. Se qualcuno vi dovesse tartassare sul luogo di lavoro, non demordete. Non vi farete sfruttare. Disciplina, ambizione e pazienza non vi mancheranno per raggiungere obiettivi professionali prestigiosi.

Per il vostro segno l'anima del sentimento e del desiderio vi può aprire oggi a emozioni indimenticabili. Chi è in cerca dell'anima gemella può in questo momento lanciarsi in dichiarazioni di affetto che lasciano stupiti. Non aspettino altro tempo gli Aquario che abbiano il cuore invaso da un interesse sentimentale forte. È ancora una volta la vostra capacità di saper conciliare tante competenze a farvi gioco in ambito professionale.

Fioriscono nuove amicizie e quelle che ci sono si rafforzano considerevolmente. Siete stimolati a trovare elementi di condivisione mentale con la persona che adesso avete al vostro fianco. La passione per l'arte, il cinema e lo sport possono diventare un collante davvero speciale per il vostro rapporto di coppia: non lo sottovalutate. L'ottima notizia di un aumento di stipendio o in generale delle vostre parcelle vi arriva oggi