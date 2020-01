Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 19 gennaio.

In famiglia godete di un clima di buonumore che condividete in compagnia di figli, figlie, zii e nipoti piccoli. State giocando una partita particolarmente difficile in ambito sentimentale, anche se per voi, si sa, le difficoltà e le competizioni sono il sale della vita. I mestieri a voi più congeniali sono quelli che hanno una connotazione di guida, di dirigenza, di gestione manageriale.

Attenzione a non irrigidirvi troppo con la persona amata quest'oggi. Successi strepitosi per i single della prima decade. Tra i mestieri più congeniali al Toro ci sono l'agricoltore, l'agronomo senz'altro, dato che il vostro segno è il primo della Terra primaverile. Non sono male anche le professioni connesse con l'uso della parola, del linguaggio e del diritto, essendo il vostro un segno governato da Giove, simbolo per eccellenza della parola.

Vi immergete in un clima frizzante e positivo. Condividere il buonumore con la persona che avete accanto e sorridete insieme potrebbe essere lo slogan per la vostra vita di coppia. Tra le professioni fatte per voi quella di giornalista, di fotoreporter, di cronista o inviato speciale nei paesi esteri. Per attività più legate al concreto, pensiamo anche a quella di venditore, di commerciante al dettaglio o anche all'ingrosso. I talenti del segno prevedono, invece, gli attori teatrali e gli intrattenitori negli show televisivi.

Vi riprendete lo spazio che non avevate mai perduto con la persona che avete accanto. Un discorso chiarificatore aiuterà infatti a sgombrare completamente il campo da alcuni equivoci che si erano venuti a creare nei giorni scorsi. Venere spiana i vostri passi. Le professioni migliori per i nati sotto il segno del cancro sono quelle di architetti, arredatori, di insegnanti elementari e di ginecologi. Con Venere, seconda governatrice del segno, possiamo anche mettere le persone che si occupano di bellezza, di arte, di buon gusto e stile; dalla scultura alla pittura, dalla letteratura al cinema.

C’è la necessità di comprendere quest'oggi alcune esigenze del vostro partner che attraversa probabilmente un momento particolarmente complesso nel suo lavoro. Con la vostra consueta generosità saprete aiutarlo a risolvere ogni problema. Per via del Sole, vanno bene per i nati sotto il segno del Leone tutte le posizioni di comando. Non a caso nel segno ci sono politici che hanno saputo gestire, in bene o in male, popoli, persone, nazioni. Ricordando che il Leone corrisponde al volo, troviamo anche tutti i piloti e comandanti di volo, gli assistenti, le hostess e gli steward di bordo.

Se il vostro partner ha uno stato d'animo un po' ombroso e introverso, trasferite l'ottimismo sulla vostra dolce metà e ne ricavate la conferma che l'amore può veramente curare ogni malinconia. Il vostro è il segno governato da Urano, espressione delle mani, dunque vanno bene per il segno della Vergine tutte le attività che richiedono una buona manualità: l'artigianato in primis, poi la cucina, la moda e la cura di piante e giardini. Essendo ancora la Vergine collegata con la cura del corpo, troviamo anche la professione del medico che i rappresentanti del segno esercitano con molta dedizione e senso di responsabilità.

Vi sintonizzate con il vostro partner alla perfezione quest'oggi, riuscendo ad accordarvi su una questione che vi aveva visti in posizioni distanti tempo fa. Senz'altro per via di Saturno le professioni migliori per i nati sotto il segno della bilancia sono quelli di poliziotto, di vigile urbano, di ispettore legale o dello stato civile; a un livello più elevato troviamo il Pm, il procuratore legale e il giudice delle alte corti. Anche chi si occupa di bellezza e di estetica trova grande fortuna in questo segno.

Siete particolarmente generosi e la persona che avete accanto vi contraccambia con tutto il suo affetto, come a voi più piace e meritate. Se siete single vedete fiorire nuove passioni in situazioni fuori dalla norma. Mestieri migliori per il segno sono quelli legati alla politica. La presenza di Marte, elemento di combattività, di sfida al rischio, dà la possibilità a tanti mestieri pericolosi di avere diritto di cittadinanza nel vostro segno: pompieri, medici del pronto soccorso, assistenti per la Croce rossa.

Vi piace ritagliarvi momenti di intimità assoluta con la persona con cui siete assieme. Alcune distanze emotive degli ultimi giorni richiedono una vostra cura maggiore e la necessità di recuperare il rapporto nella sua integrità. Essendo il segno collegato con parola e linguaggio senz'altro tra i mestieri migliori per il sagittario ci sono quello di insegnante, preferibilmente di materie umanistiche. La professione di attore o attrice cinematografica è un altro talento che il Sagittario può tirar fuori. Non meno buone le prospettive anche per i mestieri che usano la voce, come gli speaker radiofonici e i doppiatori cinematografici e televisivi.

Marte vi invita a non essere timidi: fatevi avanti con chi vi piace e mostrategli il vostro interesse. I mestieri migliori per il Capricorno sono quelli che implicano una posizione di potere e comando. Il secondo governatore del segno, Marte, dà modo a molti chirurghi, dentisti, odontotecnici, di prosperare e di prendersi la posizione di primordine in questo settore. Un’altra professione privilegiata è poi quella collegata con l’editoria, la vendita e la pubblicazione di libri.

Giove e Venere continuano ad assicurarvi una sintonia quasi all’unisono con la vostra dolce metà. Se siete single preparatevi a considerevoli colpi di fulmine. Senz’altro le professioni migliori per l'Acquario sono quelle collegate con il pubblico, nel rapporto con gli altri dove potete mettere in atto la vostra verve, la capacità di stare sempre in contatto con il prossimo. In questo segno entrano tanti insegnanti di musica, strumentisti, orchestrali o addirittura compositori veri e propri.

Vi piace oggi condividere con amici cari l’organizzazione di una festa a sorpresa. La persona che avete accanto appoggia completamente la vostra iniziativa, preparando attivamente i vari passaggi dell’evento. I single sono molto favoriti dalle avventure fugaci. Tutte le professioni artistiche fanno al caso dei Pesci. Senz’altro fanno parte del segno gli infermieri, gli assistenti per tutte le persone che si trovano in difficoltà e gli operatori sociali. L'ansia di conoscenza dell’infinito di chi è nato sotto il segno dei Pesci porta a tuffarsi più spesso di altri nell’ignoto, diventando astronauta o ingegnere aerospaziale.