Oroscopo del giorno, le previsioni del 20 gennaio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 20 gennaio.

Quest'oggi siete sotto l'influenza del Sole e della Luna. Il primo entra nel segno dell'Aquario alle ore 17, la seconda è ospitata invece nel segno del Sagittario. Questo cambiamento di scenario fa sì che anche le vostre chance siano diverse e migliorino considerevolmente da vari punti di vista. In amore, vi invade un clima di leggerezza e freschezza, malgrado il pieno inverno. Se il vostro cuore è libero, vi dedicate a conquiste che volevate realizzare da tempo. Se invece siete sentimentalmente impegnati, vi godete un invito a casa di amici di famiglia, che vi accolgono nel migliore dei modi. Sul lavoro, invece, non vi fate prendere dalla stanchezza e dall’apatia e approfittate del minor numero di impegni per completare alcune incombenze lasciate in sospeso nei giorni scorsi.

Avvenimento del giorno è dato dal cambiamento che si verifica al luminare maschile, il Sole. Il centro del sistema entra nel segno dell’Aquario alle 17. La Luna invece è entrata ieri nel segno del Sagittario. Il risultato è una temporanea diminuzione della vitalità, forse per via della stanchezza accumulata durante una settimana di lavoro. In amore, per fortuna la componente sentimentale, trovandosi in angolo favorevole dal segno amico dei Pesci, vi dona un'intesa invidiabile con il partner. Per chi invece un'anima gemella non ce l'ha, troverà conforto negli amici. Sul lavoro, infine, affrontate con un po' di fatica questa giornata lavorativa. Il Sole in aspetto contrario, specie se siete nati nella prima decade, vi invita a non strafare.

Evento di questo nuovo giorno è l’ingresso del Sole nel segno amico dell'Aquario. Un avvento che vi dona freschezza di spirito, vitalità, voglia di divertimento. In amore, Venere orbita in angolo sfavorevole dal segno dei Pesci. È possibile che, per una ragione o per un'altra, non riusciate a sintonizzarvi con la persona che avete accanto. Grazie al cielo un pirotecnico Urano è pronto a sorreggervi e a darvi le capacità di comunicazione necessarie a colmare eventuali distanze. Sul lavoro, infine, vi dedicate con tutte le vostre energie nel terminare un’importante incombenza professionale prima di chiudere tutto, come sempre, con grande competenza.

Configurazione planetaria che vi mostra in grande ripresa. Il Sole, entrato nel segno dell'Aquario, ormai non vi contrasta più, essendo uscito dall'orbita del Capricorno. La vostra vitalità si fa più espansiva, più calda e gioiosa. In amore, inoltre, Venere è ritornata a favorirvi dal segno amico dei Pesci e vi consente di vivere la relazione di coppia in piena letizia di spirito. Per quanto riguarda la vita professionale, quest'oggi la giornata lavorativa non vi pesa affatto. Volenterosi e animati dalle migliori intenzioni, concludete con calma un impegno che, nei giorni scorsi, vi aveva dato parecchio filo da torcere.

Il Sole entra nel segno dell'Aquario alle ore 17 all'incirca e vi comincia a porre qualche difficoltà di ordine pratico in famiglia e con gli amici, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 23 al 27 del mese di luglio. In amore può verificarsi una fase di poca sintonia con la persona che avete accanto, dal momento che il Sole raggiunge l'Aquario e in teoria vi contrasta. È opportuno non dare troppa importanza a manifestazioni che possono soltanto essere sfoghi, capricci, prese di posizione un po' infantili. Provate ad essere voi a sorvolare e a non mettervi sullo stesso piano.: Per quanto riguarda il lavoro, se avete abbracciato la libera professione, quest'oggi sono all'orizzonte dei grandi risultati. Dovrete solo rimanere concentrati e taglierete traguardi importanti.

Siete in una condizione eccellente, avendo concluso una settimana di consistenti successi in diversi settori. Una Luna entrata nel segno del Sagittario, vi chiede relax, anche se voi, da bravo segno infaticabile, operoso, non riuscite proprio a restarvene con le mani in mano. In amore fedeltà, costanza e dedizione saranno le parole chiave per far decollare definitivamente il vostro rapporto. Se, invece, siete single non chiudetevi alle nuove frequentazioni. Nettuno, in angolo contrario se appartenete alla seconda decade, vi rende esigenti, diffidenti e troppo selettivi. Lanciatevi anche un po’ nell'arena e non ve ne pentirete di sicuro. Infine per quanto riguarda il mondo del lavoro, oggi avvertirete un po' di stanchezza. Luna e Venere, Marte e Nettuno vi contrastano in diversi momenti e occasioni. Datevi da fare nello sbrigare solo ciò che è più urgente, senza concentrarvi troppo sulle questioni rimandabili.

Sentite un'aria di leggerezza che vi allieta lo spirito. Riprendete tutta la vostra verve grazie alla felice combinazione che si verifica tra il Sole in Mercurio e la Luna e Marte nel Sagittario. In amore, quest'oggi, vi trovate in perfetta armonia con la persona che avete accanto, sia una compagnia occasionale oppure una relazione stabile. Il pianeta nume tutelare del vostro segno, Venere, vi dona fascino e un irresistibile sex - appeal. Sul lavoro, invece, non vi pesa il carico di fatica. La vostra classica leggerezza la portate anche sul tavolo su cui sbrigate i vostri compiti, riuscendo quasi a divertirvi.

Quadro dei transiti di questa giornata d'inverno abbastanza positivo. La maggioranza dei pianeti continua a tifare per voi, e lo farà per molto tempo ancora. In amore, siete gratificati da una bella Venere, potete dunque dare ampio spazio al sentimento, anche se la parte erotica non vi difetterà di certo. Sia che abbiate un legame fisso e stabile che una relazione occasionale, riuscite a coniugare splendidamente la parte dell'eros che vi fornisce il vostro pianeta signore, Plutone, con la componente sentimentale donatavi dalla Luna. Sul lavoro, infine, se siete liberi professionisti avvertirete probabilmente un po' più di stanchezza e una voglia di evasione, malgrado i consistenti risultati raggiunti.

Configurazione positiva e anche discretamente fortunata per voi Sagittario. In amore, il Sole nel segno dell'Aquario vi dona una grande energia vitale consentendovi di proporvi a chi vi ha toccato il cuore, specie se festeggiate il compleanno dal giorno 23 al 28 del mese di novembre. Non vi fate frastornare tuttavia dall'emotività che pure potrebbe giocarvi oggi qualche scherzetto. Venere transita infatti nei Pesci, non dandovi, in certi momenti una piena consapevolezza nelle vostre possibilità. Per fortuna Marte transita sempre nel vostro segno e vi permette di trasformare le défaillance dovute alla timidezza, in qualcosa di tenero che attira e richiama ulteriormente la vostra preda. Infine, se fate un lavoro artistico - creativo, la Luna vi dà una bella possibilità di migliorare. In special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 28 del mese di novembre al 6 di dicembre.

Quadro piuttosto ottimale in cui continuano i favori celesti iniziati a gennaio. Dalla vostra continuano a rimanere Plutone e Saturno, supportati da uno scintillante Giove. Proprio quest'ultimo vi regala una splendida capacità di intendervi con la persona che vi è accanto. Il rapporto di coppia, infatti, si basa su poche parole e tanti comportamenti e fatti concreti. Per quanto riguarda il lavoro, dimostrate, come al solito, di essere uno dei segni più stakanovisti. Anche se avete abbracciato una libera professione o un'attività artistica, il piglio non vi manca. Approfittate per trovare nuove modalità di vendita dei vostri prodotti e nuovi canali di mercato, anche e soprattutto nel mondo del web.

Questa giornata vede l'entrata del Sole nel vostro segno, che vi accompagnerà con la sua vitalità e un pizzico di egocentrismo per almeno un mese. In amore, si prepara un momento nella coppia molto bello e intenso da un punto di vista sentimentale, con la Luna e Marte che sono ben messi dal segno amico del Sagittario e vi donano la capacità di inserire note poetiche nella vostra relazione. Sul lavoro, invece, Mercurio è dalla vostra e vi assicura una rapidità di esecuzione a dir poco fulminea.

Una giornata che vi vede in compagnia di diversi pianeti lenti e rapidi in ottima posizione. In amore, Venere vi apre il cuore al sentimento. Se siete innamorati potete godere di un magico momento di fusione emotiva con la vostra dolce metà. Anche perché, quest'oggi, a Venere si accompagna anche Nettuno. E il terzo pianeta che vi spalleggia è Giove. Per queste ragioni, i sentimenti possono veleggiare alla grande. Se, infine, siete imprenditori o commercianti, quest'oggi non accuserete affatto la fatica. Chi di voi invece si occupi di arte, di cultura, di cinema e moda, avrà chance significative di mostrare il proprio estro creativo.