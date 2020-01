Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 21 gennaio.

In questo martedì d’inverno è il Sole a regalarvi vitalità e voglia di fare. Per quanto riguarda la vita sentimentale, non andate alla ricerca della perfezione perché non esiste. Il legame che avete stabilito adesso con la vostra dolce metà è talmente autentico, genuino e appassionante da non dare adito a dubbi ed esitazioni. Seguite la voce del vostro cuore e non vi curate di altro. Se siete in cerca invece dell’anima gemella, invece, fate un lavoro su voi stessi per adattarvi a quello che il presente vi propone. Sul lavoro, infine, portate a termine la giornata senza troppi affanni.

Quadro dei transiti odierni discreto con Venere, che vi favorisce dal segno dei Pesci. Per quanto riguarda la sfera amorosa, vivete un momento di fusione emotiva, grazie a un incontro recente che vi ha permesso di liberare le vostre pulsioni più genuine. Chi di voi vive una relazione di coppia stabile, si gode una giornata nel comfort della propria dimensione affettiva. Dopo una lunga giornata di lavoro, godetevi un po' di relax con un bel film. Meglio se una commedia o una pellicola di ambientazione storica.

La frizzante contrapposizione della Luna in Sagittario vi rendono ancora più pimpanti e vivaci del solito. Il vostro istinto sociale, così sempre gioioso e capace di intrattenere e stupire, quest’oggi è esaltato al massimo. Per quanto riguarda l’amore, al momento, non ci sono nubi all’orizzonte e vi potete godere in serenità la dimensione sentimentale. Nel caso il vostro cuore sia ancora libero, invece, vi dedicate alla conquista di nuovi amori con il tipico gusto per il flirt. Al termine delle fatiche giornaliere, potete passare la serata guardandovi un bel film classico, magari d’azione, tipo spy story alla 007, oppure una commedia all’italiana con Alberto Sordi, geniale interprete del cinema italiano e degno esponente del vostro segno.

La Luna, quest’oggi, vi gratifica con un apporto considerevole delle sue caratteristiche di sensibilità e fantasia. Elementi utili per lasciarvi andare ad un nuovo amore che vi sta coinvolgendo anima e corpo. La vostra indole sensuale e avvolgente per tanti versi, è stimolata al massimo. Cercate di mettere un freno razionale a tutto questo slancio e datevi tempi più lenti per conoscere e approfondire questa relazione. Infine, nel caso in cui questa sera vogliate rilassarvi con un bel film, sappiate che gli astri vi consigliano una commedia romantica, oppure un film di ambientazione storica, un kolossal o una grande trasposizione in costume.

Cielo di pieno inverno che quest’oggi vede alcuni pianeti in posizione imbronciata per voi. Niente di grave, però, c’è solo la necessità di organizzarvi e di non lasciarvi travolgere da alcuni eventi e circostanze esterne. In amore, Mercurio e il Sole vi provocano un po’. Attenzione alle interferenze che possano provenire dall’esterno: a volte la vostra adorabile ingenuità non si rende conto di cosa sta accadendo intorno a voi. Se siete single, vi dedicate con successo alla conquista di una persona che vi aveva inizialmente solo incuriosito. Per quanto riguarda la serata, dopo aver terminato la giornata lavorativa, trascorrerete la serata in compagnia di parenti e amici simpatici.

Profilo astrologico che vi vede un po’ in una fase di apatia, forse dovuta all’infaticabile energia che avete profuso nei giorni scorsi. In amore, con Luna e Marte in angolo negativo, avete la necessità o meglio l’urgenza di dedicare più spazio ai sentimenti. Specie se appartenete alla seconda decade, avrete vi accorgerete che il vostro partner vi richiede un’intensità e un impegno emotivo maggiore. Sappiate darlo. Venere e Nettuno in angolo tecnicamente negativo vi obbligano a essere profondi e a non dare nulla per scontato nella vostra relazione. Per quanto riguarda la serata, non vi dispiace l’idea di concedervi la visione di un buon film. Quali sono i generi che vi fanno appassionare di più? Il genere thriller e lo psicologico, senz’altro, tipo classico alla Hitchcock.

Quadro dei transiti di questa giornata molto promettente e positivo per voi. La Luna viaggia in angolo benefico e vi promette uno stato di salute abbastanza tonico e una forma fisica ottimale. Anche in amore il cielo vi facilita, specie se volete mettervi in gioco in nuove esaltanti conquiste sentimentali e se festeggiate il vostro compleanno nella seconda decade. La Luna e il Sole, transitando nel segno amico del Sagittario e dell’Aquario, vi promettono conferme del vostro personale charme. Se invece siete in coppia, potete godervi questa giornata in compagnia di amici o parenti, che si inseriscono agevolmente nell’armonia del vostro ménage coniugale. Infine, contro la monotonia che può arrivare la sera, vi deliziate a guardare un film del vostro genere preferito: la commedia. Un esempio su tutti, il film girato nel 2010 è 'Mangia, prega, ama', del regista Ryan Murphy, con l’interpretazione della bravissima Julia Roberts.

Costellazione dei pianeti solo in parte positiva, quindi, quindi decisamente poco esaltante. A darvi qualche piccola contrarietà in famiglia è l’aspetto combinato del Sole in angolo tecnicamente negativo dal segno dell’Aquario. In compenso, in amore, continua una fase di piena corrispondenza emotiva, tanto con il partner fisso quanto con quello eventualmente occasionale. Il vostro carattere poliedrico trova nella persona amata tutte le risposte di cui necessita. Dopo la dura giornata di lavoro, vi ritagliate una serata di relax guardandovi un buon film di uscita relativamente recente. Il genere che potreste preferire è quello fantascientifico, anche se gli horror non vi dispiacciono. Un suggerimento speciale per voi? 'Memento' di Christopher Nolan, del 2000, con Guy Pierce e Carrie-Anne Moss.

Moti planetari gioiosi e positivi sono dalla vostra parte in questa giornata di metà gennaio. In primo luogo il Sole e Giove che vi regalano buonumore, simpatia e capacità di relazionarvi col prossimo. Molto favorite le nuove conoscenze. In amore, prestate aiuto alla persona che avete accanto, in difficoltà di salute forse per qualche acciacco di stagione. Nettuno in Pesci vi tiene un po’ sulle corde, specie se siete nati nella seconda decade, obbligandovi a fare da 'infermieri'. Un ruolo nel quale, però, vi calate alla perfezione. Se, infine, scegliete di trascorrere la serata in compagnia di un buon film, preferite senz’altro quelli d’avventura, o d’azione. Un esempio? 'The Bourne Identity' con Matt Damon, del 2012.

I numi zodiacali tendono a favorirvi in modo convincente, schierando, tra gli altri, Nettuno e Plutone in angolo armonico. Benefici anche nella sfera amorosa, con Venere che vi aiuta a raggiungere un’intesa invidiabile. Gli aspetti positivi non lasciano soli nemmeno i single che quest’oggi potrebbero trovare occasioni di incontro e di flirt, grazie a nuove conoscenze. Dopo il lavoro, infine, lasciatevi cullare da un buon film. Il genere che più vi si addice, secondo le indicazioni zodiacali, è lo psicologico - introspettivo, il giallo e il noir. Tra i tanti titoli disponibili, una buona scelta potrebbe essere: 'Il cigno nero' di Darren Aronofsky del 2010 con Mila Kunis, Natalie Portman e Vincent Cassel.

Lo Zodiaco vi allieta con la bella presenza del Sole, che continua la sua felice sosta nel vostro segno. In amore, se il vostro cuore è libero, sentite un bisogno di allegria, di festosità e di seduzione. La parte più sbarazzina e vivace di voi, quest’oggi, si trova infatti in fortissimo fermento. Per quanto riguarda la serata, una buona idea potrebbe essere un buon cinema in compagnia delle persone a cui tenete. In merito alla scelta, non avete un genere particolare su cui poter fare riferimento, il vostro è un segno talmente versatile da potersi adattare a varie creatività. Per l’aspetto sociale e politico, però un film che vi potrebbe piacere molto potrebbe essere 'Il diritto di contare' del 2016, diretto da Theodore Melfi, con Taraji Henson, Kevin Costner, Kirsten Dunst.

In questa giornata di gennaio potrete contare ancora su un gioco dei transiti ancora molto bello. In evidenza la dimensione del tempo libero, della ricerca degli hobby e degli interessi culturali, tutti in speciale preminenza quest’oggi. In amore, riuscirete a conquistare anche i cuori di marmo. La vostra natura così delicata, gentile e capace di entrare nella vita delle persone a cui tenete riesce a surclassare in modo anticonvenzionale i banali conquistatori di sempre. Per terminare la giornata, infine, dedicatevi un bel film. Tra i consigliati per voi: 'Non lasciarmi' del 2010, diretto da Mark Romanek con Carey Mulligan, Andrew Garfield, Keira Knightley, e 'Inception' del 2010 di Christopher Nolan con Leonardo di Caprio e Marion Cotillard.