Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 10 dicembre.

Come si esprimono i cantanti del vostro segno quando parlano d'amore? Il carattere tempestoso dell'Ariete fa sì che le loro canzoni manifestino spesso una certa violenza dei sentimenti e delle passioni. Come esempio glorioso di voce italiana non poteva mancare la grande Mina a rappresentare il primato arietino e il sentimento focoso nelle sue canzoni. Altri cantanti Ariete: Luigi Tenco e Giusi Ferreri. Sul lavoro siete oggi spinti a imporvi con vigore e un pizzico di autoritarismo in ufficio. Fate, però, attenzione a non esagerare.

Il Toro è il segno della voce per eccellenza, dunque manifesta una sensibilità evidentissima per il canto, come testimonia la schiera di artisti di successo presenti in percentuale massiccia. Il corteggiamento attraverso suoni musicali è lo strumento privilegiato anche dei rituali di accoppiamento animale. Tante le cantanti taurine: Giorgia, Ella Fitzgerald, Adele. Fate attenzione alle spese eccessive tipiche del periodo natalizio.

La freschezza di sentimenti poco vincolanti si addice al vostro segno, in cui si ritrovano cantanti spigliati, teatrali e divertenti. Il bravissimo Francesco Renga ben rappresenta lo spirito più "dark" gemellino, Kylie Minogue è l'anima spumeggiante. In questo periodo avete una forma perfetta per dedicarvi allo sport. Dedicatevi quindi agli allenamenti con la vostra consueta assiduità.



Energia fisica, mentale e sessuale, voglia di affermarvi e grinta non vi mancheranno per tutto questo dicembre 2019. Cantanti romantici e sognatori del segno mettono quasi sempre l'amore al primo posto nei loro brani. Evidente anche il tema dei ricordi nel compianto George Michael, Milva e nella giovanissima Ariana Grande. Con Marte al vostro fianco, corsa, jogging e passeggiate rigeneranti permettono al fisico una vera e propria rinascita. Chi di voi pratica sport acquatici sarà di gran lungo più favorito di tutti gli altri.

Vi potete godere i vostri hobby preferiti in pace, soprattutto negli eventuali momenti di tempo libero. Solare e assolutista nei sentimenti, il rapporto con il Leone va maneggiato con molta cura. I cantanti del segno seguono la scia di questo fuoco accentratore e raggruppano interpreti prestigiosi, esibizionisti sino all'eccesso, investiti da un carisma spesso debordante. Pensiamo a Madonna, alla compianta Whitney Houston e a Daniele Silvestri.



L'organizzazione di ritrovi e di feste a casa vostra e con amici stretti vi impegna un bel po'. Il segno della Vergine è uno di quelli più in difficoltà nell’esprimere il proprio amore. Per espugnare il suo cuore si dovrà pazientare. Per averne la riprova basta ascoltare i brani di artisti del segno come Carmen Consoli, Ornella Vanoni, Loredana Bertè, Mia Martini e Ivano Fossati. Se le spese natalizie vi occupano tempo e vi svuotano il portafoglio, sappiate muovervi con la vostra classica parsimonia.

La configurazione astrale vi regala una giornata radiosa sotto molti punti di vista, ma in particolare in campo familiare. I nati sotto il segno della Bilancia non difettano in romanticismo. Per conquistare i loro cuori occorre molta eleganza, tanto tatto e insieme anche qualche mossa spregiudicata che li spiazzi e li confonda. Tanti gli artisti del segno che hanno cantato e scritto l'amore: da Neffa ad Alice Visconti. Riuscite ad organizzare mentalmente il lavoro che vi spetta nei prossimi giorni e questo vi aiuta a faticare di meno.

Nelle esecuzioni e nella scelta dei temi di tanti artisti dello Scorpione, troviamo il dirompente richiamo dei sensi che fa spesso passare in secondo (o terzo) piano l'aspetto sentimentale di un legame amoroso. Per conquistare un segno così passionale, ci vogliono grande strategia, scarsi pregiudizi sessuali, una mente agile e brillante. Si ascoltino attentamente, Francesco Sarcina o Raphael Gualazzi. Non avete ansie economiche: il modo migliore per arrivare alle festività natalizie.

Il Sagittario può accendere voci e sentimenti che non ammettono tregua, che catturano i cuori più duri. Per seguire i loro slanci bisogna vestirsi di entusiasmo, di gioia di vivere e di spontaneità. In questo segno brilla idealmente Giove pianeta che corrisponde alla voce e non è certo un caso che in Sagittario si incontrino vere e proprie leggende del canto. Da Maria Callas a Tina Turner, da Frank Sinatra ad Elisa. Da Sinead O’ Connor alla immortale Edith Piaf. Attenzione a non allargarvi oggi troppo nello shopping natalizio.

Vi riesce a piacere in questo 2019 l'atmosfera del Natale, malgrado tutto. La severità del segno nasconde una grande fame e sete d'amore, evidente in tantissimi superbi cantanti che hanno interpretato la difficoltà della dipendenza emotiva. Basti ricordare la mitica Dalida e il giovanissimo Marco Mengoni. L'indimenticabile e romantico Domenico Modugno apparteneva anche lui al Capricorno. Avete oggi la capacità di acquistare tanti regali senza spendere troppo.

Riuscite a conciliare le esigenze familiari con quelle dei vostri conoscenti più stretti. Strepitosi i cantanti, presenti nel segno, tra i più musicali dello Zodiaco. Particolarmente ispirato e malinconico il frontman della band dei Negramaro, l'Aquario Giuliano Sangiorgi, l'immortale Fabrizio de Andrè, la voce rara e inimitabile di Malika Ayane. Gli astri vi invitano oggi alla prudenza nel campo delle spese.

Le emozioni si esaltano nel segno dei Pesci. Impossibile non rintracciare interpreti che seguano l'onda di questo affascinante richiamo. Riuscire a conquistare un cuore Pesci all'apparenza può sembrare facile. In realtà l'impresa è molto più ardua di quanto si possa credere. Bisogna armarsi, infatti, di un saldo senso pratico per guidarli, senza scordare un tocco di romanticismo per farli sognare. Ascoltiamo Lucio Dalla, Lucio Battisti, Luciano Ligabue per farci un'idea. La mancanza di ansie economiche vi permette di darvi allo shopping natalizio senza particolari preoccupazioni.