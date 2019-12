Oroscopo di oggi 11 dicembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 11 dicembre.

Si alza il sipario su un nuovo giorno di dicembre che vi vede presi da mille interessi, da una frenesia organizzativa tipica del periodo natalizio. Cercate di fare tutto quel che avete intenzione di compiere con calma! Nessuno vi corre dietro! Particolarmente vicini alla vostra dolce metà, riuscite a organizzare il prossimo weekend trovando le occasioni più congeniali a voi due, avendo a cuore di scegliere le compagnie e i posti dove più lui o lei si trovano a proprio agio. Non fate questioni di principio su una faccenda che si potrà risolvere facilmente in quattro e quattro otto, in special modo se siete nati nella terza decade.

Configurazione di pianeti particolarmente stimolante per voi questa giornata di dicembre. Marte nel segno dialettico e complementare dello Scorpione insieme alla Luna in Gemelli vi spingono ad agire e a trovare spazi di miglioramento alla vostra vita. Un grande progetto con la vostra dolce metà occupa tutti i vostri pensieri. Marte, entrato da qualche tempo nel segno contrapposto al vostro dello Scorpione, tende a contrastarvi. Rimarrà infatti nel segno dialettico e complementare al Toro, fino ai primi giorni di gennaio 2020. Il pianeta vi potrà dare in ambito lavorativo un alternarsi di nervosismi e la necessità di mantenere, da parte vostra, sempre la calma.

Quadro dei transiti abbastanza luminoso quest’oggi. Nel vostro segno sta transitando il pianeta che ravviva l’umore, la Luna. Siete cuori solitari? Un duetto di pianeti transitanti nel contrapposto segno del Sagittario vi stimolano all’avventura e a provarvi, eventualmente, in quello che è il vostro talento: la passione per il flirt. Una Luna favorevolissima vi aiuta a concludere le vostre operazioni in ufficio con molta facilità e speditezza. L’intuito vi assiste nel trovare soluzioni spesso geniali e con grande apprezzamento delle persone che vi circondano, colleghi, collaboratori, elementi esterni alla vostra attività professionale.

Prosegue questa settimana dicembrina e vede arrivare un po’ di stanchezza, ma niente di grave. Non date peso a qualche malumore passeggero del vostro partner, si tratta solo di stanchezza dovuta a sue questioni personali. C’è la necessità di cooperare nell’unione tra colleghi, di intendersi nelle faccende lavorative che implicano scambio relazionale, intesa e lavoro nel gruppo. Venere, vostro nume tutelare, nel segno nemico amatissimo del Capricorno, vi obbliga a confrontarvi oggi e a inserirvi in contesti professionali che richiedono uno sforzo d’equipe.

Panorama dei transiti benefico e positivo grazie a Sole e Mercurio in Sagittario che vi spalleggiano a dovere. Solo i nati nel mese di luglio dovranno prestare attenzione, con Urano Toro contrario, a non esagerare nelle delizie gastronomiche tipiche del periodo natalizio. Venere, pianeta legato alla pasticceria e alla golosità è adesso in posizione neutra e non fi va essere prudenti. Spira un’aria di armonia all’interno del vostro ménage di coppia. Avete abbracciato un’attività autonoma? Prospettive molto positive si verificano oggi per voi in campo professionale.

Un ottimo incastro celeste che si verifica tra Venere, Giove, Saturno e Plutone, tutti presenti nel segno amico del Capricorno, vi dona uno slancio e una forza vitale che appare estremamente rinnovante per il vostro temperamento. C’è la necessità in questa giornata di chiarire, con la persona amata, alcune questioni lasciate in sospeso. Un bel Plutone nel segno combattivo del Capricorno vi sostiene a non farvi scavalcare oggi nell’attività professionale, in particolar modo se siete nati nella terza decade.

Indicazione astrale decisamente positiva con quasi tutto l’olimpo planetario che ha intenzione di favorirvi. Mercurio, Sole e Luna vi sorridono! Con la Luna nel segno amico fidato dei Gemelli, l’aria cambia, se siete in cerca della vostra metà ideale. Le capacità di conciliazione di cui lo Zodiaco vi ha dotati, vi tornano particolarmente utili quest’oggi, che siete alle prese con un’importante questione di accordo da risolvere con i vostri colleghi. Saturno, Giove e Plutone sono ostili, è vero, ma la Luna, Mercurio e infine il Sole vi favoriscono e consentono il successo dei vostri sforzi diplomatici.

Moti astrali fortunati vi spianano la strada in diversi settori della vostra vita, dalla famiglia al lavoro, dagli affetti agli interessi sociali. Sappiate approfittare dei nuovi disegni celesti. Sta arrivando una bella associazione di eros e passionalità (d’altronde un elemento fondamentale dell’anima scorpionica), che si sposa con la voglia di tenerezza e di sentimento. Va avanti la vostra ascesa professionale grazie alle ottime combinazioni astrali che il cielo di questo mese ha predisposto per voi.

Nel mese in cui festeggiate il vostro compleanno di solito (se non siete Sagittario di novembre), gli astri predispongono un cielo decisamente baciato dalla buona sorte, come vuole il vostro nume tutelare, Giove in ideale domicilio primario nel vostro segno. Quanti pianeti vi tengono per mano! Se siete in cerca ancora della vostra anima gemella, dovrete praticamente tendere il braccio e cogliere la prima mela vi capiti a tiro! Siete nel mondo degli affari, del commercio, della vendita? Il vostro è un segno zodiacale particolarmente predisposto alla comunicazione e al business e i moti celesti in questo momento vi sponsorizzano come non mai, per dare slancio e vigore a tutte le vostre iniziative o per attività che si sono già avviate.

Configurazione astrale strepitosa in questo momento di fine anno. Nessun moto astrale disturba il vostro successo. Una momentanea fase di malumore o di noia col partner abituale (si verifica anche questo con aspetti super positivi!), non vi deve dare pensieri in questa giornata di dicembre. Siete coinvolti in un’attività autonoma? Giove, Saturno, Plutone e Marte, tutti in angolo positivo, vi danno la tenacia per perseguire i vostri scopi professionali, specie se siete nati nella prima e nella seconda decade. E non vi manca tuttavia il tocco di estro, che vi distingue dai vostri competitor.

La Luna è in Gemelli e un grande desiderio di armonia, di pulizia morale, vi caratterizza nella giornata di oggi. Complementarietà di intenti insieme alla fortuna di viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda, questi ingredienti li trovate senza difficoltà nel rapporto di coppia che state vivendo adesso. Svolgete una libera professione? Nettuno e Saturno, vostri numi tutelari, vi fanno andare avanti con grande sveltezza e abilità di saltare gli ostacoli, prove inevitabili, che trovate sul vostro cammino. Svolte e proposte di rinnovamento della vostra attività da parte di elementi esterni non vi mancano di certo.

Cielo che mostra pianeti altamente positivi affiancati da altri che vi disturbano un poco quest’oggi. Mercurio e il Sole per esempio, presenti nel Sagittario, possono disturbare, sia pure in modo sfumato, la possibilità di comunicare con l’ambiente in modo chiaro. Il bel rapporto celeste che si stabilisce tra i vostri pianeti numi tutelari, Giove, Venere e Nettuno, vi predispone a mutare la vostra condizione sentimentale essendo assistiti dalla fortuna. Se siete in un rapporto di coppia stantio, sfrangiato o logorato dal tempo, i tre astri vi daranno le occasioni giuste, fauste, per venirne fuori. Il tandem di Marte, nel segno amico dello Scorpione, con Plutone nel segno fidato alleato del Capricorno, vi aiuta a difendervi con la forza della parola chiara e precisa con chi vorrebbe non darvi il giusto valore in ufficio.