Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 12 dicembre.

In questa giornata di metà dicembre Venere, Giove, Plutone e Saturno vi disturbano, ma solo con lo scopo di stimolarvi a dare il meglio di voi stessi. Con l’approssimarsi delle feste di fine anno molti di voi programmano di realizzare una fuga d’amore in un Paese lontano. La Luna in Gemelli favorisce l’organizzazione con la vostra dolce metà. Sul lavoro, invece, se il capo vi tartassa, niente paura: è solo burbero, non lasciatevi innervosire più di tanto. Anche perché il Sole vi spalleggia dall’amico Sagittario.

È una giornata in cui, con quasi un intero parterre planetario a vostra disposizione, vi godete ritmi lenti in ogni settore della vostra vita. In amore, Giove benefico vi dà la fortuna di fare i preparativi per spostarvi per le feste natalizie in coppia con la persona amata. Nella scelta cercate di assecondare la vostra natura dando spazio alla voglia di avventura all’aria aperta, che spesso condividete con la vostra dolce metà. Per quanto riguarda la vita professionale, state aspettando le vacanze come una manna dal cielo. Questo periodo lavorativo vi sta mettendo davvero alla prova. Marte in Scorpione, infatti, non vi dà tregua.

Ancora la Luna in splendido aspetto vi regala una giornata serena e in armonia con l’ambiente circostante. In amore, mentre si avvicinano le vacanze natalizie vi prende una frizzante voglia di viaggiare in compagnia della persona amata. Chi può, tenga in considerazione la Cina, una Paese governato dai Gemelli, dove perdersi in atmosfere romantiche e coinvolgenti. Sul lavoro, invece, incassate discreti successi per merito della vostra abilità a gestire i rapporti in seno all’azienda dove lavorate. Siete dei veri fuoriclasse, anche grazie a Urano che promuove felicemente le attività dei nati in maggio.

Saturno imbronciato vi pone davanti ad alti e bassi nel tono e nell’umore, specie se siete nati nella seconda decade del segno. Sappiate pazientare: il suo transito volge ora al termine. In amore, molti di voi sul finire dell’anno hanno mete lontane dove dirigersi, luoghi dove passare le feste natalizie insieme a chi amano. Molti pianeti contrari non sempre vi danno la possibilità di spostarvi come voi vorreste. Navigherete a vista ma raggiungerete le mete sperate. Per quanto riguarda la vita professionale, se il vostro capo vuole da voi l’impossibile, sappiate prenderla con filosofia, facendo buon viso a cattivo gioco. Presto avrete imprevedibili rivincite, specie se siete nati in giugno.

Un trend molto positivo nei transiti continua e vi allieta in questa giornata. Nello specifico, la Luna in Gemelli favorisce i rapporti tra fratelli e sorelle. In vista delle vacanze di Natale cominciate a programmare un viaggio con la vostra dolce metà. Sole e Mercurio in Sagittario vi offrono occasioni fortunate per itinerari last minute. Per quanto riguarda la vita professionale, invece, una prestigiosa collaborazione vi porta a verificare le vostre capacità in ufficio. Sole e Mercurio vi aprono la strada verso successi insperati.

In questo giovedì di dicembre, una Luna contraria porta nuvole passeggere in famiglia che però non intaccano il clima positivo che si respira in generale in questa giornata. Marte in Scorpione vi assiste, specie se siete nati in settembre. Per quanto riguarda le festività in arrivo, cominciate finalmente a organizzare una vacanza con il vostro partner. L’unica accortezza che dovete avere è prestare attenzione all’utilizzo del tempo a disposizione, onde evitare inutili sprechi. Per quanto riguarda la vita professionale continuate a sfruttare al meglio le vostre competenze per risolvere gli impegni giornalieri. Se festeggiate il vostro compleanno dal 6 al 10 di settembre, Saturno spiana la scalata per successi notevoli.

Una giornata all’insegna del buonumore per i nati sotto il segno della Bilancia. Se in vista delle vacanze natalizie farete un viaggio insieme alla persona amata, Mercurio e Sole nel Sagittario favoriscono i vostri spostamenti. Sul lavoro, invece, con la Luna costantemente accanto, specie se siete nati dal 18 al 21 di ottobre, la vostra attività vi porta soddisfazioni considerevoli e che sono frutto dell’impegno costante che mettete in ogni cosa che fate.

Quest’oggi avete gran parte dello Zodiaco ai vostri piedi. Quasi tutti i pianeti orbitano a vostro favore e vi promettono scintille. In particolare Marte, che è la guida della vostra fortuna se siete nati in novembre. Solo Urano è dissonante, ma solo per i nati di ottobre. Con l’avvicinarsi delle vacanze natalizie, molti di voi pensano di trascorrere le feste facendo un viaggio con la persona che hanno accanto. Tenete presente che i transiti planetari rendono i romantici viaggi in coppia molto fortunati per voi. Per quanto riguarda la vita professionale, invece, quest’oggi verrete animati dalla voglia di aiutare i colleghi in difficoltà. Giove vi dona la generosità verso gli altri, specie se siete nati in ottobre.

In questo giovedì di dicembre il profilo dei moti planetari è discreto per voi. La Luna in Gemelli vi crea qualche scaramuccia familiare, specie se siete nati nella terza decade. Avvicinandosi le festività di fine anno, molti si organizzano per passarle con la persona amata. I pianeti favoriscono i viaggi brevi ma intensi: quindi evitate mete esotiche o troppo lontane. Sul lavoro quest’oggi seguite il vostro fiuto e cogliete le occasioni che vi capitano. Giove vi guarda benevolo e vi favorisce.

Ottimi aspetti planetari accompagnano la vostra giornata. In famiglia il vostro carattere fermo e la voglia di ragionare su tutti gli elementi coinvolti nelle varie questioni riusciranno a riportare serenità. In previsione delle feste di fine anno è probabile che molti di voi programmino di affrontare un viaggio con la persona che amano. I transiti vi premiano, e dunque potrete decidere di portare la persona amata dove volete. Per quanto riguarda il lavoro, vi soddisfano oggi i risultati raggiunti grazie al vostro infaticabile impegno professionale. Giove e Saturno coadiuvati da Urano vi spalleggiano.

Giornata piuttosto positiva per i nati sotto il segno dell’Acquario. La luna vi aiuta ad esprimere al meglio il vostro animo sensibile. Se desiderate organizzare un viaggio di fine anno con la persona amata, i pianeti appaiono molto positivi per i nati a febbraio. I nati in gennaio siano invece molto prudenti e non facciano scelte azzardate. Sul lavoro la vostra abilità nel mettere mano ai computer si rivela cruciale per risolvere un problema informatico in ufficio, specie se siete della terza decade.

Giove, Venere e Nettuno risplendono nel vostro cielo. Sappiate afferrare la fortuna, specie se siete nati in febbraio. In vista delle festività, se decidete di passare le vacanze col vostro amore, i transiti planetari vi favoriscono incondizionatamente, specie se siete nati in febbraio, con Giove e Urano molto benefici. Per quanto riguarda la vita professionale, invece, siete sensibili e percettivi e riuscite a seguire un collega inesperto e a fargli da guida nel risolvere un impegno particolarmente gravoso. Venere vi dona la pazienza sufficiente per dare il meglio di voi stessi.