Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 13 dicembre.

In amore oggi siete appassionati e anche teneri. Potreste, però, non sintonizzarvi come volete con la persona amata. Sopperite a qualche mancanza grazie all'energia passionale. Nel giorno di Santa Lucia, che si riferisce simbolicamente alla ripresa della luce nell'imminenza del solstizio invernale, i colori che predilige l'Ariete sono il rosso, il giallo, l'arancio, ma anche i toni del viola, del blu, cupi e minacciosi, come pure alterni e repentini sono i cambiamenti nell'umore arietino.

Avete la capacità di ascolto che vi mette facilmente in relazione con la persona che amate, la quale attualmente avverte qualche difficoltà con la sua famiglia d'origine. Sia che siate single, sia che abbiate una relazione stabile, il momento è positivo in campo sentimentale. Nella giornata di Santa Lucia, che precede il solstizio d'inverno, vediamo i colori del Toro. Questo segno è la primavera piena, stabile, quando i fiori sono dipinti da colori chiari, freschi, ma al contempo sono vellutati e carnosi, tutti pieni di profumi, per inebriare l'aria.

Oggi avete intuito e grande capacità di voltare a vostro vantaggio le situazioni. Una forte intesa dei sensi vi lega con una persona conosciuta da poco e che sta diventando sempre più rilevante nella vostra vita. Grandi successi per i single di giugno che amano provarsi in nuove avventure. A Santa Lucia, osserviamo i colori del segno in base alle sue caratteristiche stagionali e i pianeti che lo governano. I variegati toni del giallo, in particolare il giallo limone, insieme all'arancio, alle fredde gradazioni verde acido, ma anche il rosa salmone, il senape, il blu elettrico. Sono questi i colori del segno che ama confondere piste, aprire nuove strade cromatiche ed esprimere gioia.

Una Luna ritornata a sorridervi riporta emozione nella vostra vita di coppia: sappiate sfruttare questo momento. Fate breccia nel cuore di chi amate con la vostra proverbiale dolcezza. Per Santa Lucia, santa della luce, ecco i colori del vostro segno in base alle caratteristiche stagionali. Il chiaro di luna si addice al segno delle calde, serene, notti estive e il colore preferito è assolutamente il candido bianco che emana luce, il brillante argento, le tonalità madreperlacee e il verde acqua. Siamo in presenza di toni vellutati, nei chiaroscuri, nelle delicate sfumature di Rembrandt van Rjin, nella rotonda, esuberanza di Pieter Paul Rubens.

Una capacità di esprimere efficacemente il vostro amore vi accompagna. Di fronte a qualche incomprensione che potete registrare nel rapporto amoroso, vi difendete benissimo con la vostra calda passionalità. Nella giornata che si dedica a Santa Lucia osserviamo i colori del vostro segno in base alle caratteristiche stagionali e ai pittori che vi appartengono. La radiosità della piena estate sprigiona i colori più generosi, intensi, prorompenti: il giallo oro, l'arancio, il rosso scarlatto, il rosso Tiziano, nella massima celebrazione del ciclo vitale e nel momento del provvido, rigoglioso, nuovo raccolto. Il calore bruciante del Sole, permette solo a pochi resistenti fiori di mostrare le loro forme e i colori carichi e accesi: il girasole, le dalie, le zinnie, gli ultimi papaveri. Le vostre preferenze si orientano dunque su tonalità decise ed esplosive.

Vi avvicinate con particolare dolcezza al vostro partner che vi ricambia nella stessa misura. Se cercate l'anima gemella, sarete orientati verso la persona giusta. Guardatevi attorno con molta attenzione, frequentate nuove amicizie, nuovi ambienti, provate a essere presenti a tutte gli eventi sociali e mondani dove vivete. A Santa Lucia osserviamo tutti i colori della Vergine. L'estate s'imbrunisce, compaiono le prime luci dell'autunno. Toni decisi e pieni, nel lento e dolce degradare verso l'autunno: il senape, il blu cobalto, il rosso scuro-carico. Le pittoriche nature morte ben si riferiscono all'anima verginea che taglia, dispone e conserva il presente.

Vi lanciate in nuove iniziative sportive. Molto favoriti gli sport di squadra, in particolare calcio e calcetto. La Luna vi provoca qualche scossa in campo sentimentale. Si riscontrano alti e bassi se avete un legame di lunga durata. Sarà necessario trovare un giusto compromesso per un'interferenza esterna nella vostra coppia oggi. I single vivono un momento di euforia e di ricerca di flirt gratificanti per l'autostima. A Santa Lucia osserviamo i colori della Bilancia in base alle caratteristiche stagionali. La luce solare si attenua ed arriva l'aria fresca che spazza via i ricordi dell'estate, nell'equilibrio tra la notte e il giorno. Venere nel punto zodiacale più forte, dipinge le rose d'ottobre, le più belle e poetiche della stagione: i colori della Bilancia sono sobri e vellutati, il grigio perla, il giallo chiaro, il verde acqua. Non si osserva alcuno stacco netto e violento di tinte.

La Luna vi guida nel trovare una magica intesa con la persona amata. Sappiate approfittarne per appianare definitivamente recenti dissapori. Per i nati in novembre trionfo dell’eros. Ne beneficiate se siete single e volete correre verso le curiosità e le novità. A Santa Lucia vediamo i colori del segno secondo le caratteristiche stagionali. La natura si spoglia degli ultimi bagliori della calda stagione e assume tonalità bruciate, drammatiche, nella fase centrale dell'autunno: rosso porpora, marrone, arancio scuro, rame. Il nero assoluto, il mistico viola, il verde petrolio, sono le colorazioni scorpioniche nel mese dedicato ai defunti, quando fioriscono i crisantemi, fiori d’oro, simbolo della luce solare che lentamente si spegne. In un'apparente fase di morte della natura e di tinte fosche, c'è la promessa che nulla è finito e qulcosa di nuovo sorgerà.

Non vi manca il senso dell'umorismo anche se un humor molto particolare, basato sul nonsense e sul naif. Il Sole in congiunzione nel vostro segno continua a darvi una vita affettiva molto soddisfacente. I single si lanciano in quella che è la loro grande predisposizione: il gusto per l'avventura. A Santa Lucia rintracciamo i colori del segno. La fiamma che riscalda il camino, vivificando gli spiriti, dando inizio all’inverno, si accende, nel terzo ed ultimo segno di Fuoco. Il carico vermiglio del melagrana, il rosso magenta, ma anche il marrone caldo, il cachi, sono colori del Sagittario.

Non prendete decisioni rilevanti, non alzate i toni, mostratevi sempre cauti in famiglia e nelle cerchie amicali dove nutrite sinceri affetti. Giove molto favorevole in congiunzione nel vostro segno vi fa rimettere sulla stessa lunghezza d'onda con la persona amata. I single del segno sperimentano grandi successi in campo sentimentale. Nel giorno di Santa Lucia osserviamo i colori e le caratteristiche stagionali del vostro segno. Il Capricorno rappresenta la fase del gelo più crudo. Le tonalità sono fredde e metallizzate: il bianco ghiaccio, tutte le variazioni del nero, l’ebano splendente, il grigio antracite.

Il gruppo delle amicizie ristrette in particolare risultano oggi per voi la parte vincente del vostro vivere quotidiano. I successi che mietete non si contano in campo sentimentale. A Santa Lucia vediamo colori e caratteristiche stagionali del vostro segno. Toni intensi sono sprigionati da un nuovo chiarore abbagliante nei cieli di febbraio, liberati da venti freddissimi. I cromatismi azzurri, pervinca, blu elettrico: questi i colori Aquario, ma anche le colorazioni brillanti, opalescenti. Siamo ancora al culmine dell'inverno, ma le giornate si sono allungate, un drastico cambiamento sta per avvenire. I cieli si tingono di colorazioni metallizzate e fredde.

La Luna vi dona sensibilità e capacità di recepire le atmosfere del circostante. Ne approfittate per vivere una giornata serena in vari settori: dalla famiglia alle amicizie. Un accordo perfetto con la persona che amate vi è assicurato oggi dalla Luna. Per Santa Lucia vediamo i colori del segno in base alla corrispondenza stagionale. La natura si prepara trepidamente all'esplosione del nuovo ciclo: la primavera sta per sbocciare. I colori dei Pesci sono il rosa dei peschi in fiore, ma anche il delicato bianco dei mandorli, il cromo lucidissimo dei ciclamini.