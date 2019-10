Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 22 ottobre.

Continuate ad essere un segno super favorito con un discreto gruppo di pianeti che rema a vostro favore. La Luna in posizione felice nel segno della passione totalizzante il Leone, può darvi oggi la facilità a entrare in completa sintonia con la persona amata. Sappiate approfittarne! Forti del transito positivo di Giove uno dei pianeti deputati all’oratoria, il Sagittario, voi, che siete gli entusiasti dello Zodiaco, mieterete successi facendo valere la vostra mirabile eloquenza, specie se appartenete alla seconda decade. Protetta dal favore della buona sorte anche l’area storico – umanistico – linguistica. Giove amico assicura inoltre fortunate occasioni di spostarsi all’estero per periodi anche prolungati (progetto – Erasmus).

Il cielo sta cambiando e ve ne accorgete sempre di più, giorno dopo giorno. Un Nettuno splendido nel segno più romantico dello Zodiaco, i Pesci, vi apre a una giornata di intesa emotiva perfetta col vostro (o la vostra) partner, specie se appartenete alla seconda e terza decade taurina. Godete a piene mani dei favori del cielo! Se siete studenti sui banchi di scuola, Saturno benefico dal Capricorno apre la nuova stagione di studi proprio in questo autunno con una sensazione di sicurezza in sé coscienti di poter toccare la vetta: e il tutto verrà poi ampiamente confermato dagli eventi. Economia Aziendale, Legge, Medicina e Chirurgia, sono queste le facoltà in cui sarete favoriti da una sorte più che fausta!

Profilo dei transiti sereno, pilotato dalla frizzante Luna in Leone e coadiuvato dal vivace Sole in Bilancia, a darvi verve e uno invidiabile spirito di socialità. Il Sole vi dona slancio e volontà di migliorare sempre di più il vostro legame di coppia. Come potremmo definire questo momento se state affrontando corsi, università e scuola dell’obbligo, per voi imprevedibili figli di Mercurio? Trionfale, forse, potrà bastare? Dopo un avvio diciamo tranquillo e piuttosto normale, vi state assestando su posizioni favorevolissime e senza faticare per nulla. La Luna in ottimo aspetto apre alla possibilità di confrontarsi con il diverso da sé, sia in senso materiale che figurato.

Quadro dei transiti decisamente armonico questa giornata, tanto sul piano attivo quanto su quello emotivo e percettivo. Giornata intensa per chi coltiva i sentimenti d’amore. La Luna transita nel vicino del Leone e inonda di emotività e passionalità i “cuori affamati” di voi cancerini, specie se siete nati nella seconda e terza decade. Come vanno gli studi dei ragazzi e delle ragazze del Cancro che siedono sui banchi di scuola o dell’università? Insolitamente attivisti, ma anche riflessivi e strategic, avranno sì tanti impegni, ma si tratta di fatiche ben compensate: i successi sono soprattutto in Matematica e Fisica, Storia e Geografia.

Con la Luna pienamente ospitata nel vostro segno vi scoprite oggi in una condizione psicofisica eccellente, situazione con cui affronterete ogni mutamento del presente. Passaggio da una fase di coppia più complessa e di lievi incomprensioni (che magari vi avevano caratterizzati nei giorni scorsi), a un momento sereno ed equilibrato, specie se siete nati in luglio. I single trovano occasioni di incontro insperate. Le facoltà universitarie con i migliori auspici astrali saranno Scienza dell’Educazione, Scienze Politiche e Scienze della Comunicazione, senza scordare Medicina.

Quadro dei transiti che vede la quasi totalità dei pianeti oggi bendisposti. A voi la scelta di osare e lanciarvi nelle imprese più ardite. Chi di voi è single deve soltanto darsi un po’ più da fare, uscire dal guscio, non attendere il principe azzurro o la donna dei suoi sogni. Ma in questo vi riuscirete benissimo e un tocco di estro. Per il nuovo ciclo scolastico dei ragazzi sui banchi di scuola o dell’università, osserviamo il parterre dei corpi celesti positivi, che apre sicuri traguardi da superare con facilità. Materie al top già adesso, da questo autunno, saranno la Matematica, la Fisica, il Diritto e l’Economia Politica.

Prospetto dei transiti incoraggiante che vede la vostra forma psicofisica smagliante grazie alla Luna positiva in Leone. La posizione del Sole in congiunzione nel vostro segno, vi rende più calorosi ed espansivi con la persona amata, specie se appartenete alla terza decade. Gli studenti di Lingue, di Belle Arti, di Beni Culturali saranno i fortunati beneficiari del buon influsso di Venere, astro in aspetto moderatamente felice. La bella posizione del pianeta invierà poi in generale su tutti i nativi del segno una generale predisposizione ad allargare i propri orizzonti.

Profilo dei transiti estremamente elettrizzante. Venere, Saturno e Nettuno, tre astri legati idealmente alla dimensione emotiva e relazionale si trovano insieme positivi. Le materie umanistiche, storiche, letterarie, sono abbastanza protette, un po’ meno l’area scientifica e logico – matematica. Il confronto con il pianeta della razionalità obbligherà a studi rigorosi, maturi, severi, senz’altro produttivamente solitari, specie nei ragazzi che frequentano Fisica, Chimica, Economia, Legge. L’area artistica e musicale invece, sarà quella maggiormente sostenuta dalle stelle.

Cielo di questo martedì che vi vede in perfetta forma fisica e in pimpante forma mentale e spirituale. È un momento “sì” in amore. Gettando lo sguardo all’attività dei ragazzi che sono sui banchi della scuola o dell’università, incontriamo studenti baciati da un eccezionale momento di grazia planetaria. Il pianeta può dare inoltre lentezza nell’impossessarsi delle nuove nozioni di Matematica, Fisica: attenzione a raccogliere le informazioni nel modo più efficiente possibile! Italiano, Lingue, Storia, continueranno ad essere i veri fiori all’occhiello di una preparazione eccellente, multidisciplinare, rigorosa. Per gli universitari, ottime prestazioni in facoltà come Ingegneria, Fisica, specie per i ragazzi nati nella prima decade.

Il Sole dissonante può darvi qualche calo dell’attenzione. Venere e Marte sono positivi per il vostro segno e favoriscono l’accendersi del desiderio e la durata della passione. Si prospetta uno fra i più impegnativi e produttivi anni scolastici per i ragazzi e le ragazze che appartengono al segno. Le facoltà più nel favore degli astri per il vostro segno? Scienze Naturali e Biologiche, Agraria, Medicina, Veterinaria. Più impegnativo il corso di laurea in Economia e Commercio, Chimica, Ingegneria.

Configurazione planetaria globalmente positiva. Una Venere imbronciata nello Scorpione non vi fa sintonizzare come vorreste col vostro amore. Come va il rendimento scolastico per gli Aquario sui banchi di scuola e dell’università? Girandola di aspetti planetari variegati. Favorite Matematica e Fisica. In evidenza anche una fluida capacità di esposizione scritta. Affermazioni uniche e premiate in Scienza dell’Informazione e della Comunicazione, in Giornalismo (dove voi Aquario avete l’occasione di primeggiare), nelle discipline delle arti, delle musiche, dello spettacolo.

Progetto dei transiti planetari decisamente positivo che vi permette di sentirvi in una condizione di benessere psicofisico che non sperimentavate da tempo. Una Venere amica nel segno dello Scorpione, promette momenti di rara fusione sentimentale ed erotica. Quasi tutto l’olimpo planetario si schiera a favore del segno. L’area linguistica può essere la sola a soffrire di un certo disinteresse specie nei ragazzi più giovani, ma si tratterà di ostacoli superabilissimi. Favoriti poi gli universitari che frequentano materie economiche (Economia Aziendale in testa su tutte) e giuridico – morali (specie Scienze Politiche). Ultima notazione: Mercurio ponendosi in aspetto benefico dal segno d’Acqua dello Scorpione, consentirà successi e affermazioni nello sport.