Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 2 ottobre.

Il Fuoco che è in voi Arieti, viene acceso questa giornata dalla Luna. C’è la fiamma del desiderio in voi, ma, forse con Venere nel segno nemico amatissimo della Bilancia sarebbe meglio curare di più la dimensione della coppia, specie se appartenete alla seconda decade. Un intuito fulmineo vi consentirà di prevedere le mosse altrui regolando così i vostri interessi con abilità, soprattutto se festeggiate il vostro compleanno dal 12 al 18 di aprile. Sul lavoro sarete apprezzati dai superiori per il vostro tempismo e la rapidità dell'azione.

Continua in questa giornata di ottobre il buon influsso di Saturno. Un potente Marte, per tutta la giornata in ottimo aspetto, vi sintonizza a meraviglia col vostro (o la vostra) partner. Riuscirete ad anticipare ogni suo piccolo desiderio e sperimenterete una felice alchimia dei sensi. I single avranno invece l’imbarazzo della scelta ed anzi dovranno prendere una scelta tra due persone conosciute da poche settimane: entrambe interessanti e interessate sentimentalmente a loro. Il vostro spirito infaticabile non vi fa stancare troppo quest’oggi e vi stimola a desiderare posizioni di miglioramento, scatti di carriera che meritereste, senz’altro. Se siete nati dal 9 al 16 di maggio, dovrete tuttavia moderare le richieste ambiziose e saper attendere il vostro turno.

Continua una settimana di considerevoli responsabilità che riguardano un po' tutti i campi della vostra vita, in special modo quello familiare e genitoriale. Il Sole nel segno affettivo della Bilancia, a voi tecnicamente bendisposto, vi può indirizzare positivamente verso i sentimenti autentici, spingendo a occuparvi del benessere della persona amata con discreto successo. Non vi scordate così questa giornata di chi vi è accanto da tempo e lo fa con tanto affetto. Nettuno vi mostra un'aria di cambiamento in ufficio e vi fa temere il peggio, ma non entrate in uno stato di nervosismo, probabilmente si tratta di normali avvicendamenti che riguardano i superiori e di cui vi potete poi, addirittura, avvantaggiare.

Giornata che arriva accompagnata da momenti di gioia familiare, in una fase in cui qualche nube all'orizzonte non vi fa stare del tutto tranquilli. Dimostrerete un caldo slancio verso la persona amata e ne sarete ampiamente ricompensati. La Luna e Nettuno, vostri protettori, vi guardano sorridenti. Riuscite a trovare l'itinerario romantico per le prossime vacanze d'inverno con la dolce metà. In special modo se siete nati in giugno. Non vi lasciate distrarre da chiacchiere, che, nell'ambiente di lavoro, possono solo farvi perdere tempo prezioso. Vi farete apprezzare dai vostri colleghi per la discrezione.

Quadro di inizio mese in cui il luminare femminile, la Luna, è fuori dall'angolo negativo in cui aveva tenuto il vostro segno negli scorsi giorni. Ora vi sentirete più leggeri mentalmente. Approfondite la comunicazione con la persona che amate: Sole e Giove amici possono facilitare la comprensione nella coppia, specie se siete nati nella prima e nella terza decade. Momento di piccanti e fugaci avventure per i single che sono nati dal 16 al 23 di agosto. Urano, pur negativo, vi stimola al metodo e alla forza di volontà combattiva, ma non vi fa mancare la molla dell'ambizione per spingervi verso mete di maggior successo. Continuate la settimana con l'intima consapevolezza di poter ottenere di più. I numi celesti sono i vostri sponsor benevoli, se vi impegnate, per condurvi a posizioni di prestigio in campo professionale.

Venere, nel segno amico d'Aria della Bilancia, vi porta fortuna, specie se siete nati nella terza decade. La posizione lunare invoca oggi da parte vostra un maggiore senso di responsabilità nella sfera sentimentale. Non trascurate la persona che avete accanto. È vero che adesso il vostro presente vi propone tante incombenze, vari impegni, ma cercate di ritagliarvi il tempo necessario per dedicare maggiore attenzione affettiva verso la persona amata. È innegabile che siete in una posizione di ascesa in ambito professionale, ma anche di decisioni di capitale importanza da prendere. Il cielo di questa giornata di inizio mese accelera le scelte significative che siete obbligati a compiere per il futuro. E Saturno vi invita a chiedere lumi a un caro amico esperto, specie se appartenete alla seconda decade.

L'autunno è la vostra stagione preferita, quella che vi trova spesso in perfetto equilibrio e desiderosi di un rinnovamento interiore ed esteriore. Se siete nati nella seconda decade, Saturno rende altalenante il vostro umore: siete poco gestibili emotivamente e la persona amata ne fa le spese. Tenete fuori dalla vostra sfera intima le preoccupazioni lavorative e dedicatevi con più impegno a chi vi vuol bene. Seri e diligenti, dovete soltanto saper aspettare con pazienza che i tempi maturino perché i vostri meriti siano riconosciuti. È il vostro nume tutelare, Venere, a farvi percepire che, i buoni esiti delle vostre azioni professionali, stanno per dare frutti. Se fate un lavoro connesso con la stampa siete oggi molto favoriti.

Un quadro astrale che vi favorisce incondizionatamente si prepara da quest'oggi, con la Luna che vi spalleggerà in congiunzione col vostro segno fino alle 15. Nettuno e Saturno si alleano tra Pesci e Capricorno per regalarvi una delle giornate più emotivamente intense dal punto di vista sentimentale dell'anno: sarete corteggiati, ammirati, vezzeggiati. Appassionato risveglio dei sensi per i single, felice e romantico ritrovarsi per le coppie che avevano subito recenti noie e stanchezze nel loro ménage. Se avete in mente di migliorare i risultati professionali, potrete contare sempre sull'appoggio di Plutone che, in una prospettiva di lungo periodo, vi stimola a realizzazioni sempre più creative e apprezzate, dai colleghi e, naturalmente, dai vostri capi.

Un ardimentoso Giove vi sprona ancora oggi a galoppare verso territori dove poter dimostrare quanto valete, specie se appartenete alla seconda decade del vostro segno. Un nuovo incontro è sorto all'orizzonte, non tiratevi indietro. Se state cercando l'anima gemella, vi potete avvicinare all'agognata meta. Non senza avere, però, razionalmente eliminato alcune chimere e sogni, ancora radicate nella vostra mente e nel vostro cuore, illusioni che intralciano un sentiero affettivo maturo. Il consiglio degli astri in questa giornata che prosegue la settimana iniziale di ottobre, è di starvene buoni e zitti: Nettuno dissonante non vi aiuta a condurre i giochi e potrebbe causare gaffe di cui pentirsi. Se avete a che fare con i capi vedete di non esporvi troppo e tenete dubbi e rimostranze per voi.

Un profilo dei transiti abbastanza soddisfacente per voi, nonostante alcune negatività celesti. Una splendida Luna nel segno vostro alleato dello Scorpione aiuta ad avvicinarvi ai sentimenti con un tocco di delicatezza e un pizzico di romanticismo. Non temete la voglia di tenerezza che il pianeta femminile, espressione di un genuino e anticonvenzionale desiderio di affettività, fa sorgere dentro di voi. È vero che siete visto come uno dei segni più "duri e puri" dell’intero arco zodiacale, ma dimostrate che anche voi avete un cuore. È sempre la Luna a consentirvi di captare gli umori dell'ambiente di lavoro dove vi muovete. È quello che succede oggi quando avvertirete che un collega nuovo arrivato si trova in condizioni di difficoltà e saprete darvi da fare per aiutarlo. Per il resto e per quel che concerne i vostri tempi di lavoro, riuscite a svolgere i vostri compiti odierni con indubbia efficienza e senza alcuno sforzo.

Signore del vostro segno, Nettuno, vi protegge dal segno amico e buon vicino dei Pesci, regalandovi una giornata molto costruttiva. Una romantica Luna ospitata per buona parte della giornata nel segno dello Scorpione, con cui avete cattivi rapporti sulla ruota zodiacale, stimola la speciale intesa che avete con il partner (fisso o occasionale che sia). Siete sempre molto attenti ai rapporti interpersonali in ufficio e sapete curare meglio di chiunque altro il legame con i colleghi, con cui avete stabilito, oltre a un'intesa di tipo collaborativo, anche una solida amicizia. Il vostro comportamento verrà messo in luce ancor meglio dalle circostanze in cui vi verrete a trovare.

Due dei pianeti che compongono idealmente il vostro segno, Luna e Nettuno, sono favorevoli al vostro segno per buona parte della giornata. Saturno e Plutone sono entrambi benefici in Capricorno, ma questo, malgrado il periodo glorioso, davvero può contribuire a rendervi possessivi in amore. Vi rasserenerete grazie al raffinato erotismo che la Luna in Scorpione donerà alla vostra coppia, sia che vi troviate in una relazione fissa sia in una occasionale. Malgrado il clima fausto che si respira in questa giornata di inizio mese in ufficio, vi può capitare qualche piccola prepotenza, vessazione o, infantile capriccio, da parte dei capi, specie se appartenete alla prima decade pescina. Reagite con il vostro consueto garbo mantenendo un comportamento equilibrato.